peco、自宅のきらびやかなクリスマスツリー公開「オーナメントのセンス抜群」「お洒落」の声
【モデルプレス＝2025/11/14】タレントのpecoが11月13日、自身のInstagramを更新。自宅のクリスマスツリーを公開し、反響が寄せられている。
pecoは「おうちをクリスマスムードにしてから毎日幸せ増し増し」とつづり、部屋の一角の写真を投稿。大きなツリーには赤いリボンやベルなどがところ狭しと飾り付けられ、壁などにサンタクロースの人形がぶら下がっている。
この投稿に「幸せが溢れた空間」「素敵なツリー」「オーナメントのセンス抜群」「お洒落」「ツリーに梯子かけてるサンタさん可愛い」「1年経つのは早いね」などとコメントが集まっている。（modelpress編集部）
◆peco、自宅のクリスマスコーナー披露
◆pecoのクリスマスツリーに反響
