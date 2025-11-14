【紅白2025】HANA、ちゃんみなとともに初出場決定 MOMOKAが感謝「愛をくださる方々のおかげ」
【モデルプレス＝2025/11/14】7人組ガールズグループ・HANA（ハナ）が11月14日、大みそか恒例の「第76回紅白歌合戦」（2025年12月31日午後7時20分〜11時45分）に出場することが発表された。
【写真】2025年「紅白」初出場者集結
MOMOKA（モモカ）は、緊張した様子を見せながらも「私たちにとって1つの目標でもあり、とっても輝かしい大きな舞台だと思っております」と喜び「この舞台に立てることは、私たちを応援してくださっているHONEYs（ハニーズ／ファンネーム）、そして支えてくださるみなさん、そして愛をくださる方々のおかげだと心から思っております」と感謝を語った。
ラッパー／シンガーのちゃんみながプロデュースしたガールズグループオーディション「No No Girls」（通称：ノノガ）より結成され、4月2日にメジャーデビューしたHANA。CHIKA（チカ）、NAOKO（ナオコ）、 JISOO（ジス）、 YURI（ユリ）、MOMOKA、KOHARU（コハル）、MAHINA（マヒナ）の7人から成る同グループは、「ROSE」をはじめ「Blue Jeans」などヒット曲を連発。独自の世界観や圧倒的な実力で存在感を示している。なお、ちゃんみなとともに初出場することが決定している。
今年のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」司会は綾瀬はるか（4回目）、有吉弘行（3年連続3回目）、今田美桜（初）、鈴木奈穂子アナウンサー（2年連続2回目）（※五十音順）の4人が担当する。12月31日（水）午後7時20分から11時45分まで、NHK総合、BSP4K、BS8K、ラジオ第1で生放送される。（modelpress編集部）
◆HANA「紅白」初出場決定
◆「第76回NHK紅白歌合戦」12月31日（水）午後7時20分〜
