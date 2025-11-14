美人インフルエンサー、祖父母とのプリクラ公開「お洒落ファミリー」「一緒に旅行楽しそう」の声
【モデルプレス＝2025/11/14】クリエイターのおさきが11月13日、自身のInstagramを更新。祖父母との3ショットを公開し、話題が寄せられている。
【写真】美人インフルエンサー「お洒落ファミリー」祖父母とのプリクラ公開
おさきは「おばあちゃん＆おじいちゃんと大阪旅行してきた」とつづり、大阪観光の写真や祖父母とのプリクラショットを投稿。祖父母の顔はスタンプで隠れているものの、3人で顔の横に両手を置くポーズをしており仲の良さが際立つ3ショットを披露している。
この投稿に「おじいちゃんとおばあちゃんのノリの良さ最高」「仲が良い家族憧れる」「祖父母孝行見習います」「みんな可愛い」「お洒落ファミリー」などと反響が集まっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
