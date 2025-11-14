アイドルグループ・ドレスコードが、「契約違反」により連日メンバーの脱退が相次ぎ、ファンの間で物議を醸している。

脱退相次ぎメンバーは4人に

ドレスコードは2025年11月12日に公式Xを更新し、「朝比奈まどかに関するお知らせ」を公開。その中で、メンバーの朝比奈まどかさんについて、「重大な契約違反がありました為、本日2025年11月12日付でグループを脱退とさせていただきます」と報告した。

運営は、「ファンの皆様ならびに関係者の皆様には突然の発表となりましたこと、深くお詫び申し上げます」と謝罪し、「明日からの活動に関しましては、5人体制でスケジュール等変更なく活動いたします」とアナウンスしていた。

このお知らせについて、メンバーの宮園れなさんはXでポストを引用し、「応援してくださる皆様には、突然のご報告となってしまい本当に申し訳ございません。今後ともドレスコードの応援をどうかよろしくお願いいたします」とコメントしていた。だが、14日になり、運営は公式Xで「宮園れな脱退のお知らせ」という文書を公開した。

運営は、宮園さんについても、「重大な契約違反がありました為、本日2025年11月14日付でグループを脱退とさせていただきます」と脱退を発表。「明日からの活動に関しましては、4人体制でスケジュール等変更なく活動いたします」としていた。

この連日のアナウンスにネット上からは、「毎日脱退のお知らせが流れてくる」「水曜日、金曜日で悲しいお知らせ...辛すぎるし悲しすぎるよ...」「まじでえぐい」という声が集まっていた。