新車222万円で「リッター28キロ」走る！ スバル“最新コンパクトSUV”「REX G HYBRID」に大注目！ 全長4m切りで「めちゃ扱いやすいモデル」の魅力とは

コストパフォーマンスに優れた

2025年6月12日に、スバルはコンパクトSUV「REX（レックス）」に、新たにハイブリッド（HEV）モデルをラインナップに加えました。

このモデルは、現在スバルが販売するクルマのなかで最も優れた燃費性能を誇ります。どのような特徴を備えているのでしょうか。

スバルの「新“小さなSUV”」に反響集まる！［注記：画像は上位グレードのインテリアです］

新たに追加されたHEVモデルに搭載されるのは、ダイハツが開発した「e-SMART HYBRID」です。このシステムは1.2リッターエンジンを発電専用とし、その電力でモーターを駆動して走行するシリーズ方式のハイブリッドで、シンプルな機構が特徴です。

この結果、カタログ燃費はコンパクトSUVとしてトップクラスの28.0km／L（WLTCモード）を達成しています。これまでレックスに設定されていた1.2リッターガソリン自然吸気（NA）エンジンのモデルが20.7km／Lであったことからも、燃費性能が大幅に向上したことがわかります。

現行のレックスは、2022年11月にスバル初のコンパクトSUVとして登場しました。その車名は、かつて1972年から1992年にかけて3世代にわたり販売された軽自動車の名称を30年ぶりに復活させたものです。スバルは2012年までに軽自動車の自社開発と製造を終了しており、現在のレックスは業務提携先であるダイハツから「ロッキー」のOEMモデルとして供給を受けています。

ちなみに、ベースとなっているロッキーはトヨタにも供給され、「ライズ」という名称で販売されており、これら3車種はメーカーの垣根を越えた兄弟モデルの関係にあります。ベースのロッキーとライズは2019年11月に登場し、1.2リッターNAエンジンと1リッターターボエンジンに加え、2021年11月にはe-SMART HYBRIDが追加され、3種類のパワーユニットが揃います。駆動方式は1.2リッターNAとハイブリッドがFF（前輪駆動）、1リッターターボが4WD（四輪駆動）です。一方、レックスはこれまで1.2リッターNA（FF）のみの展開でした。

新しく加わったレックスのe-SMART HYBRIDモデルのボディサイズは、全長3995mm×全幅1695mm×全高1620mmです。車両価格（消費税込み、以下同）は、ベーシックな「G HYBRID」が221万6500円、上位グレードの「Z HYBRID」が260万8100円に設定されています。特に「G HYBRID」は、約222万円という価格で優れた燃費性能を持つコンパクトSUVのHEVモデルとして、大きな注目を集めています。

2025年10月16日、スバルはレックスへ新たに1リッターターボエンジン搭載の4WDモデルを追加しました。

これにより、前述のe-SMART HYBRIDモデルとあわせ、ライズやロッキーと遜色ないラインナップが完成しています。

価格は、G（4WD）が218万7900円、Z（4WD）が251万1300円です。