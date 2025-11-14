CORNES Day 2025｜走る歓びを共有する1日。今年はシンガーも登場！
コーンズ・モータースと C.P.S.（ポルシェセンター浜田山）が、2025年10月19日（日）、静岡県・富士スピードウェイにて年に一度のオーナー向けイベント「CORNES Day 2025 in Fuji Speedway」を開催した。今年は全国から302台（うちシンガー車両集結台数は日本最多の8台）、総勢670名のコーンズファミリーが集い、華麗なるパレードランが国際レーシングコースを彩った。
【画像】ラグジュアリーカーが富士スピードウェイに大集合！CORNES Dayならではの贅沢なホスピタリティと多彩なコンテンツ（写真36点）
”CORNES Day”は「心躍る瞬間 ”クルマってホント楽しい！”」をコンセプトに据え、フェラーリ、ランボルギーニ、ロールス・ロイス、ベントレー、ポルシェ、さらにシンガー・ヴィークル・デザインという、6大ラグジュアリーブランドのオーナーが一堂に会する特別な一日だ。会場では、サーキット走行プログラム（スポーツ走行、アクティブ走行、ファミリー走行、逆走パレードラン）をはじめ、5ブランド合同による試乗会、最新モデル・希少モデル展示、キッズコーナー、ヘリコプター遊覧飛行や熱気球体験など、多彩なコンテンツが用意された。このイベントの真価は、ただ車を囲う場ではなく、ブランドを愛するオーナー同士、そしてディーラーが一体となってつくる体験空間にある。ラグジュアリーカーに乗る歓び、走る悦び、そして共有する時間――そのすべてが ”CORNES一色” の空気に包まれるのだ。
参加者が最も待ち望んだメインプログラムは、やはりサーキット走行だろう。午前中に催されたアクティブ走行とスポーツ走行では、あいにくの雨模様にもかかわらず、熟練のドライバーたちがウェット路面をものとせず、メインストレートを水しぶきを上げながら300km/h近くの速度で駆け抜けていた。午後のファミリー走行では、家族やパートナーを伴った参加者が”愛車との共走”という贅沢な時間を愉しんでいた。さらには、富士スピードウェイで珍しい逆走パレードランも実施。数百台のスーパーカーとラグジュアリーカーが本コースを逆行する光景は、まさに圧巻であった。
同時に会場内では、”動きを伴う体験”が随所に用意された。試乗会の舞台となったのは、テストコースと安全設備を備えた「モビリタ」。ロールス・ロイス、ベントレー、フェラーリ、ランボルギーニ、ポルシェの5ブランドが試乗対象となり、スラローム、低ミュー路、35度バンクなど多様な路面環境を体験できた。街中では味わえないドライビングが、参加者たちの興奮を誘った。
今回はシンガー・ヴィークル・デザインもコーンズデイに登場。10時からはPorsche 911 Carrera Coupe Reimagined by Singerのお披露目も行われた。シンガー創業者兼代表取締役会長のロブ・ディキンソンとチーフドライバーのマリーノ・フランキッティ、元日産チーフデザイナーの中村史郎氏の3名による対談も行われ、シンガーがいかにして始まり、このカレラクーペにどんな思いが込められているかなどが語られた。
ディキンソン氏は、かつてロータスのデザイナーから音楽の世界を経て、自身の理想とするポルシェ911を形にしたことがシンガー誕生の原点であると語る。その情熱を受け、中村氏は「ポルシェへの深い敬意と、細部にまで及ぶ美意識こそがシンガーの真髄だ」と評した。フランキッティ氏は、クラシックなポルシェ911のDNAを受け継ぎながらも現代的なドライビングフィールを追求する開発姿勢に言及。さらに議論は未来へと広がり、EV化の進む時代においても「人が操る歓びや、内燃機関の鼓動がもたらす情緒は決して失われない」とディキンソン氏は語った。機械を超えた存在としての車、人と感性を結ぶアナログの魅力。その尊さを改めて感じさせるひとときだった。
