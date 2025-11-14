ＮＨＫは１４日、大みそかに放送される「第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦」の出場歌手を発表した。今年デビュー４０周年の「ＴＵＢＥ」は２７年ぶりの出場が決定。同じくデビュー４０周年の歌手・久保田利伸は１９９０年以来、３５年ぶりとなる。また“平成あるある”で再ブレイクした５人組バンド「ＯＲＡＮＧＥ ＲＡＮＧＥ」は１９年ぶりの参加が決まるなど、久々に出場するアーティストが目立った。

デビュー４０周年のロックバンド「ＴＵＢＥ」は今年、アニバーサリーイヤーとあって米ハワイ公演など精力的に活動した。９８年以来の出場になる。

ＴＵＢＥと同じくデビュー４０周年の歌手・久保田利伸も１９９０年以来、３５年ぶりに出場することが決まった。９月１０日にべストアルバムをリリースし、同１３日から全国３０か所を回る４０周年アニバーサリーツアーを開催している。

デビュー６０周年の歌手・布施明は１６年ぶり２６度目の出場。５月には日本武道館で記念したコンサートを行った。

５人組バンド「ＯＲＡＮＧＥ ＲＡＮＧＥ」が１９年ぶりに３回目の出場を決めた。同バンドは２００４年に初出場し、０６年には「チャンピオーネ」を披露していた。今年は「イケナイ太陽」（２００７年）のミュージックビデオが大バズり。ネット上で「平成あるある」で話題となった。

５人組ロックバンド・サカナクションは１２年ぶり。ボーカルの山口一郎はＸ（旧ツイッター）を更新し「今年、久しぶりに紅白歌合戦に出演します。長い間、迷いながらも泳ぎ続ける僕らを見つめ、手を振り、声を届けてくれた皆様のおかげで、サカナクションは２０２５年も音楽の海の底を迷わず進むことができています。本当にありがとうございます」などとつづった。

岩崎宏美は３７年ぶり１５回目となる出場を決めた。１９７５年に初出場し、８８年まで１４年連続で出場していた。

◆２０２４年の紅白「復活組」 多数の大物アーティストが長いブランクをへて出場した。昨年にデビュー３０周年だったロックバンド・ＧＬＡＹは“２５年ぶり４回目の出場を果たし、名曲「誘惑」を熱唱。３人組バンドのＴＨＥ ＡＬＦＥＥは初出場した１９８３年以来、紅白史上最長ブランクとなる４１年ぶりの出場で「星空のディスタンス」を歌唱した。また、シンガー・ソングライターのイルカが３２年ぶりに出場するなど「復活組」の活躍が目立った。

今年の紅白のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」。司会は女優の綾瀬はるか、タレントの有吉弘行、女優の今田美桜、同局の鈴木奈穂子アナウンサーの４人が務める。

紅白出場者

【紅組】

アイナ・ジ・エンド(初)

あいみょん (7)

ILLIT (2)

幾田りら(初)

石川さゆり (48)

岩崎宏美(15)

aespa (初)

CANDY TUNE(初)

坂本冬美(37)

高橋真梨子(7)

ちゃんみな(初)

天童よしみ (30)

乃木坂46(11)

HANA (初)

Perfume (17)

ハンバートハンバート (初

FRUITS ZIPPER(初)

MISIA (10)

水森かおり (23)

LISA (4)

【白組】

&TEAM(初)

ORANGE RANGE (3)

King & Prince (6)

久保田利伸(2)

郷ひろみ (38)

サカナクション (2)

純烈(8)

TUBE (3)

Number_i (2)

新浜レオン (2)

Vaundy (3)

BE:FIRST (4)

福山雅治(18)

布施明(26)

Mrs. GREEN APPLE (3)

三山ひろし (11)

M!LK(初)