「第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦」発表会見に登場した堺正章（カメラ・小泉　洋樹）

写真拡大

　放送１００年の特別企画で出演する堺正章も会見に出席。Ｒｏｃｋｏｎ　Ｓｏｃｉａｌ　Ｃｌｕｂと競演し、自身の歴史を振り返るヒット曲をメドレーで披露する。「なかなかやっぱり緊張ますような感じがのこっていますけど、それよりみなさんの引率者のような感じに受け止められているのでは」と苦笑い。「特別企画ということで大変私の名誉だと思っています」とコメントした。

　「最後に出場させてもらったのは１９９９年。それからぷっつりと音信不通になりました。もう紅白はうちで見るものだろうと思っていたら今朝、事務所から連絡があった。なんなんだと話をしたら紅白だ、と」と驚いたという。「どういうことができるんだろう。ＮＨＫ風に言うと『うたのおじいさん』。新しい企画が生まれるのはドキドキする。わたくしができることは昭和を感じて、聴いていただけるんではないか」と話し、フレッシュな初出場組にも謙虚に頭を下げた。

　堺は「ほかの方にどんどん輝いて下さいと言いましたけど、僕が輝きます」と意欲。「今年の紅白は司会もいい。メンバーもいい。星３つです！　久しぶりに言いました」と笑みをみせていた。