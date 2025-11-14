来年５月に東京ドームでのスーパーファイトが計画されているプロボクシングの世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３２）＝大橋＝と前ＷＢＣ＆ＩＢＦ世界バンタム級王者・中谷潤人（２７）＝Ｍ・Ｔ＝が、世界で最も権威あるとされる米専門誌「ザ・リング」の最新号（１２月号）の表紙に起用される。日本時間１４日、同誌が発表した。１９２２年に創刊され１０３年の歴史を誇る同誌で、日本人同士の対戦カード（現時点では予定）が表紙になるのは初めてだという。

井上と中谷が背中合わせに並んだイラストの表紙となった最新号は、異例の日本特集号となる。

内容は、井上と中谷が初めて同じリングに上がる１２月２７日の「Ｔｈｅ Ｒｉｎｇ Ｖ ナイト・オブ・ザ・サムライ」（サウジアラビア・リヤド、ムハマド・アブド・アリーナ）のプレビュー（６ページ）。ほか、同誌のメインカメラマンを８年間務め全米ボクシング記者協会の最優秀写真賞を４度受賞した名フォトグラファーで、「パンチを予見する男」の異名を持つ福田直樹氏のストーリー（８ページ）。さらに、アマチュアのＵ１９世界選手権金メダリストで、今夏インターハイを５試合連続ＲＳＣ勝利で制した大阪・興国高の藤木勇我選手の特集（４ページ）などが掲載されている。近日中に電子版が発売され、現地時間１２月３日に米国、カナダ、英国の書店に並ぶ予定。

「Ｔｈｅ Ｒｉｎｇ Ｖ ナイト・オブ・ザ・サムライ」では、井上がＷＢＣスーパーバンタム級２位アラン・ピカソ（２５）＝メキシコ＝との防衛戦に臨み、同級転向初戦となる中谷は２０戦全勝（１８ＫＯ）のＷＢＣ世界同級９位セバスチャン・エルナンデス（２５）＝メキシコ＝と対戦する。

同誌で、井上は２０１９年２月号で日本人ボクサーとして初めて単独で表紙に起用された。今年７月号でも単独で表紙を飾っている。