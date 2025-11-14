ドジャース・大谷翔平のＭＶＰ受賞に高校の後輩でもある花巻東・古城大翔主将が１４日、先輩の快挙に喜びを語った。

同校は明治神宮大会出場のため都内に遠征中。練習先の町田市・国士舘大球場で古城は「自分は本当に大谷翔平選手がすごく大好きで、高校の入学もきっかけというのもあったので、今こうして同じユニホームを着て、プレーできていることにすごくうれしいというか、間違いなく世界一のプレーヤー。ＭＶＰを受賞したにあたって、偉大な先輩に近づきたいなと思います」と言葉を弾ませた。

部員も偉大な先輩に近づくべく、ニュースなどで大谷が本塁打を放ったフォームなどを見て、各自が取り入れようとしているという。古城自身は右打ちだが「体の使い方とかはすごいですね。自分が理想としているフォームなので、全部が全部マネしているわけではないですけれど、細かい部分とかは参考にさせていただいている部分はあります」という。

チームは１５日、崇徳（広島）と初戦を戦う。「翔平さんがＭＶＰを受賞した勢いに乗って明日勝てればいい。とにかく勝つことを大事に考えて頑張っていきたいと思います」と必勝を誓った。