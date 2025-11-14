ＮＨＫは１４日、大みそかに放送される「第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦」の出場歌手を発表し、５人組バンド「サカナクション」が１２年ぶり２度目の出場が決まった。

ボーカルの山口一郎はＸ（旧ツイッター）を更新し、「こんにちは。僕たち私たちサカナクションは、今年、久しぶりに紅白歌合戦に出演します。長い間、迷いながらも泳ぎ続ける僕らを見つめ、手を振り、声を届けてくれた皆様のおかげで、サカナクションは２０２５年も音楽の海の底を迷わず進むことができています。本当にありがとうございます」と感謝した。

昨年うつ病との闘いを公表した山口。「実を言えば、紅白への出演は、最後の最後まで迷っていました」と明かし、「病と共に歩きながら作り出した自分達の曲が、テレビの世界でどこまで伝わるのか、その不安は、ずっと心の奥に残っていました」と吐露。

「けれど、あの時生まれた言葉や音が、ＹｏｕＴｕｂｅの生配信、ＳＮＳ、そして送っていただいた沢山の手紙によって、誰かの夜に届き、自分と同じように病気や様々な理由で苦しんでいる方々の力になっているという実感を得た事で、迷いは少しずつ溶けていきました」とつづり、「そして、バンドが１８年という月日を重ねても、５人で見る景色がまだ新しく、変わらないまま変わり続けられるという自信。その積み重ねが、出演を決める決定的な理由になりました」と説明。

「僕個人としては、山の尾根の上を歩くように、上がったり下がったり揺れ動いてきたここ数年の葛藤を噛み締め、支えてくれた方々一人ひとりを想像し、祈りを込めて歌いたいと思っています。どうか、今年の大晦日は宜しくお願い致します」と呼びかけた。

Ｘでは「サカナクション」がトレンド入りし、「おめでとう！サカナクション！！」「紅白サカナクション出んの熱」「電車のなかで読んで涙流しちゃった」「嬉しくて泣いてる 今年は久しぶりに紅白見ます！」と喜びの声が上がっている。

サカナクションは「怪獣」がＮＨＫで放送中のアニメ「チ。―地球の運動について」のオープニングテーマに起用され、ヒットしている。