「健康のために腸活をしているのに、なかなか効果が出ない……」と悩んでいる人は多いのではないでしょうか。一般社団法人パーソナルヘルス協会代表理事・太田華代さんは、「腸内環境がみんな違うのだから、その人に適した腸活もそれぞれ違う」と語り、腸や健康にまつわる正しい知識を身につけることを勧めます。今回は、太田さんの著書『やってはいけない腸活』から一部を抜粋し、ご紹介します。

【イラスト】「よく噛む」だけで、腸への負担は激減する

* * * * * * *

今と昔で決定的に違うこと

昔と現代の暮らしを比べると、生活環境から生活習慣にいたるまで、本当に多くのことが変わったなと感じます。

その中でも、特に今と昔で決定的に違うことがあります。

それは、「食べているもの」の変化です。

和食中心だった私たちの生活は、気づけばすっかり「欧米化」してしまいました。そのことが腸内環境にも少なからずネガティブな影響を与えています。

「よく噛んで食べなさい」は、科学的に正しかった

「食べるもの」が変わることで、それを吸収する腸の環境が変わるのはある意味当然のことですが、実はこの「食の欧米化」は、もう一つ大きな“副作用”を私たちにもたらしました。

それは、「噛む回数の減少」と、それにともなう「顎の退化」です。



『やってはいけない腸活』（著：太田華代 監修：手島麻登里／三笠書房）

子どもの頃、親から「よく噛んで食べなさい」と言われた経験はないでしょうか。

実際よく噛むことは本当に大事で、特に腸内環境を整えるうえでは不可欠の行為です。

あまり噛まずに飲み込んでしまえば、消化不良を起こし、直接的に腸内環境が悪くなります。また、噛まないことで唾液の分泌が少なくなれば、口腔内細菌が増えやすくなり、それが腸内に定着してしまう可能性も高くなります。

もともと、玄米や雑穀を主に食べていた時代は、「よく噛む」のは当たり前のことでした。当時は、食事中にテレビやスマホを見たりすることもありませんでしたから、「食べる」という行為に意識を集中しやすく、なおさらしっかり噛むことができたはずです。それゆえ、当時の日本人は強い顎と歯を持っていました。

しかし、普段から柔らかいものを好んで食べ、テレビやスマホを見ながら食事をするようになった現代人は、この「噛む力」がどんどん弱くなっています。

そのうえ、「タイパ」を重視してなのか、食事になるべく時間をかけず、必要以上に「早食い」をする人も増えてきています。

実際に、子どもたちの顎が小さくなり、歯並びが乱れ、歯の本数も少なくなっていると、多くの歯科医師たちが指摘しています。

腸に良いはずの「玄米」がリスクになるとき

「だったら噛む力を取り戻すために、昔のように玄米を食べればいいじゃないか」と思われたかもしれませんが、実はこれ、半分正解で、半分不正解です。

というのも、長期的に見て「噛む力を取り戻す」という点では正しいものの、噛む力が弱い状態で玄米食を取り入れてしまうと、消化不良を起こし、腸内環境をかえって悪くしてしまうリスクがあるからです。

非常にもどかしいところなのですが、「ちゃんと噛めないものを無理して食べる」という行為は、原則ＮＧです。

もちろん、だからといって柔らかいものばかり食べていては、よけいに噛む力が弱くなってしまいます。

そこで大事なのが、何を食べるにしても普段から回数を多く噛む習慣をつけることです。

仕事が忙しい人や子どもの世話に追われている人などは、どうしても急いでかき込む食事スタイルになりがちです。

それでも、できるだけ意識的によく噛むようにしてください。ランチを５分で終えるようなことはせず、30分はかけることを目指しましょう。

１口50回に挑戦してみて

私自身、かつては早食いで、腸内環境も悪く、太っていました。

そういう自分を変えるために、１口50回噛むようにしました。今ではそれがすっかり習慣になり、結果的に腸内環境は当時と比べて劇的に良くなっています。

もちろん人並み以上に食事に時間はかかりますが、ただ噛む回数と食事にかける時間を増やすだけで「健康」と「美」が手に入るのであれば、やらない手はないと思います。

あなたも、ぜひ１口50回に挑戦してみてください。玄米ならば、１００回噛むくらいのつもりでいると良いでしょう。

また、噛む力の弱いお子さんに関しては、極力玄米や雑穀を与えるのは控えてください。玄米や雑穀にこだわらずとも、ほかの食材で十分必要な栄養は補えます。

※本稿は、『やってはいけない腸活』（三笠書房）の一部を再編集したものです。