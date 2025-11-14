16歳で日本代表デビューを果たして以来、日本女子バレーボールを代表する選手として活躍してきた古賀紗理那さん。日本代表のキャプテンとして挑んだ2024年パリオリンピックを最後に、現役引退を表明しました。選手人生を通して多くの選択をしてきた古賀さんが語る「後悔しないための選択」とは？初のエッセイ集『後悔しない選択』より、一部を抜粋して紹介します。

西田有志との結婚

2022年、私に大切な家族ができた。

夫、西田有志だ。

同じバレーボール選手で、年齢は4歳下。彼は早生まれなので学年は3つ違い。18歳でVリーグにデビューして、それから日本代表に選ばれて、派手なプレーや言動で注目を集めているのも知っていた。

正直に言うと、最初はかなり苦手なタイプだった。

それが奇妙な縁で出会い、連絡先を交換してからはほぼ毎日連絡が来た。もともとマメではない私は連絡を返すのも面倒で、グイグイ来られるのも大の苦手。ごはんに行こう、電話で話そう、要求ばかり送られてくるのが嫌で、既読しても無視して返さなかったり、開かないことすらあったけれど、彼は諦めなかった。改めて、すごい根気の持ち主だった（笑）。

最初は嫌だったけれど、バレーボールの話になると面白い、ということにある日気づいた。身体の使い方や攻撃のバリエーション、効果的なトレーニングやストレッチ。聞けば聞くほど面白くて、いろいろな話をしていくうちに、最初のイメージとは異なり、彼がかなり優しくて、いい人だということにも気づいた。

間違いなく言えるのはひとつだけ。

どんなタイミングであろうと、私は西田有志と結婚して本当によかった。それぐらい、楽しい生活を過ごしている。

バレーボールに限らず、アスリート同士で結婚する人たちもいるけれど、一方がアスリートで、もう一方がアスリートではない場合。さらにアスリート同士であろうと、日本では「女性が支えるもの」という意識が強いのではないだろうか。

実際に食事の面や生活面でサポートすべく、いろいろな資格を取って、プロのような食事をSNSに載せる人もいるし、見るたび、すごいな、私には絶対にできないな、と思う。むしろ「支える」「助ける」という面で言えば、夫を支えるよりも私のほうが圧倒的に支えられて、助けられてきた自覚がある。

日本代表合宿の拠点は、東京にある味の素ナショナルトレーニングセンター。練習場所の体育館がある棟や宿泊棟の近くは桜がきれいで、近所の人からすれば桜の名所。春が待ち遠しい場所だが、私は桜を見るだけで「あの合宿が始まる」と苦しい記憶がフラッシュバックする。その何とも言えない感情、人に話しても簡単には伝わらないような、桜を見るたび蘇る苦しい思い出も、夫とは共有することができる。それだけで私はずいぶんと救われてきた。

お互いが現役選手だった頃は別居婚。

Vリーグのシーズン中は互いのオフが月曜と火曜で違っていたけれど、うまく都合をつけて互いの家を行き来して、バレーボールの映像を一緒に見たり、食事をして話をする。その時間がいいリフレッシュになっていた。

プレーに関しても、うまくいかないことややってみたいことをよく相談していたし、できるようになれば「すごい」と褒めてもらえるのが嬉しかった。反対に、夫が目指していたことをクリアしていた時は「めっちゃいいじゃん」と褒めると嬉しそうだった。離れて暮らしていても、お互い「今週も頑張ろう」と言い合ってまたそれぞれの生活に戻る日々は、かなり充実していた。

私が現役を引退して、24年の9月から2人と犬2匹、新たな家族の生活が始まった。

家のことで細かなルールを設けることはないけれど、私が意識しているのは2つ。

自分自身が相談した時にあまりにもあれこれ言われすぎたり、聞かれる前から「どうなの?」と探られたりするのが嫌だったので、自分も同じく嫌なことはしない。バレーボールの調子も含め、「どう思う?」と聞かれたら答えるけれど、自分から「どう?」と尋ねることはしないと決めている。

そしてもうひとつが朝の過ごし方だ。

現役選手だった頃、私は朝のルーティンを大切にしてきた。自分がやりたい通り、完璧にできればそれだけで「よし、今日も完璧」と思って体育館へ向かうことができたので、夫にも同じように朝は充実した時間にしてほしい。そのため、小さなことではあるけれど、同じ時間に起きて、夫がストレッチや体幹トレーニングをしている間に朝食の支度をして、テーブルをきれいにする。家を出発する時間も必ず決めているので、その時間に送り出せるように準備を徹底する。

それだけは心がけているつもりだ。



そんな風に書くと、さぞ献身的な奥さんに見えるだろうし、豪華な朝ごはんをつくっているように見られるかもしれないけれど、それは全く違うのでちゃんと否定したい（笑）。そもそも料理は得意なんて口が裂けても言えないレベルで苦手だ。

レパートリーも少ないし、得意料理は何かと言われれば、しいて言えば野菜を肉で巻いてレンジでチンしたもの。自分が現役時代からつくってきた、シンプルで簡単なメニューぐらいしか思い浮かばない。

それでも「おいしい」と褒めてくれるものもある。味噌汁だ。

熊本の実家では、少しでもいろいろな食材を摂れるように、と味噌汁の具材に野菜をたくさん入れるのが古賀家流だった。その他にも現役時代の知識をもとに、夫の食べたいものや野菜や脂質が少なめの料理を意識的につくることにしている。

とはいえ、まだまだレパートリーも少ないし、できないことばかり。当たり前のように毎日料理をつくっている人は本当にすごい、と心から思う日々だ。

現役アスリート同士の結婚。私は幸せだ、と心から感じているけれど、もしかしたら私と同じような状況でも「今は選手としてもっと頑張りたいから」と結婚を断念した人もいるかもしれない。アスリートだけでなく、仕事が軌道に乗っている時期だったり、転職をして生活が変わったばかりでどうなるかわからなくて不安だったりして、結婚したいと思う相手がいても躊躇してしまう人もいるかもしれない。

人生は人それぞれ。でも、考えれば考えるほど、動き出せなくなるのも人間だ。

直感も意外といいもので、この人と一緒にいたら楽しいのではないか、この人だったら自分らしく生きていけるかもしれない、と思う人ならば、たとえ自分がどんな状況に置かれていようと思い切って飛び込むことも時には必要だ。

ただし、プランニングも忘れずに。私のケースを言えば、結婚する前に私は何があっても現役選手としての生活はパリオリンピックで終えること。つまり、それまでは結婚しても絶対に現役選手を続ける、しかも日本代表でプレーする、ということを伝えていた。加えて、自分は30歳までに子どもが欲しいと思っていること。結婚は家と家の話とはいえ、お互いの家族とは必要以上に干渉することなく、それぞれの生活を独立させていくこと。一緒に暮らす家族として、伝えたいこと、わかってほしいことはすべて先に伝えた。

お互いの価値観が似ていたので、ぶつかることや、分かり合えないことがなかったのも幸せだったが、もしもそこでズレがあったら、結婚する前にちゃんと解決したほうがいい。どれだけ話し合っても妥協できない時は、きっと、結婚する相手ではないということだ。

結婚はひとりではできないし、結婚相手の家族も自分の家族になる。

でもだからこそ、自分の心に正直に。

自分の人生計画を大切にしたいし、結婚してもしなくても、私は私らしくありたいといつも思っている。周りには結婚している人もいれば、結婚していない人もいる。子どもがいる人もいれば、子どもがいない人もいる。

それぞれみんないろんな理由があるかもしれないし、それぞれの人生だ。その人が幸せだと思うなら、周りがとやかく言う権利はない。

もうこの年齢になったから結婚しなきゃとか、周りがみんな結婚しているからと焦って結婚することなどない。なぜなら、自分の人生で、結婚するのは自分自身だから。

何事も決断するのは自分自身。私はたまたまこの人、と思う相手に出会うことができて、バレーボール選手としてオリンピックを目指す過程で結婚した。そしてその決断を全く後悔していない。

この人に巡り合えてよかった、と心から思っているし、付き合い始める前にあまりに冷たかった自分を、少し、反省している。

夫よ。ありがとう。



※本稿は、『後悔しない選択』（古賀紗理那：著／KADOKAWA）の一部を再編集したものです。