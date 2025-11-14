óîÆ£µþ»Ò¼ç±é¡ØÎø°¦ºÛÈ½¡Ù¼çÂê²Î¤òyama¤¬½ñ¤²¼¤í¤·¡¡³Ú¶ÊÎ®¤ì¤ëËÜÍ½¹ð¤â¸ø³«
¡¡2026Ç¯1·î23Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ëóîÆ£µþ»Ò¼ç±é±Ç²è¡ØÎø°¦ºÛÈ½¡Ù¤Î¼çÂê²Î¤òyama¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢¤¢¤ï¤»¤ÆËÜÍ½¹ð¤È30ÉÃÍ½¹ð±ÇÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¡Ö¥Ï¥Ã¥Ôー¡ù¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥¡ー¥ì¡×¤Î¥»¥ó¥¿ー»³²¬¿¿°á¡ÊóîÆ£µþ»Ò¡Ë¤¬¡¢¡ÖÎø°¦¶Ø»ß¥ëー¥ë¡×¤òÇË¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇºÛÈ½¤Ë¤«¤±¤é¤ì¤ëÊª¸ì¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ßê¤Ó¤ä¤«¤Ê¥¢¥¤¥É¥ë¶È³¦¤ÎÎ¢Â¦¤ËÀø¤à¸ÉÆÈ¤äµ¾À·¡¢¤½¤·¤Æ¸Ä¿Í¤¬¼«¸Ê¤ò¼è¤êÌá¤¹¤¿¤á¤ÎÆ®¤¤¤ò¡¢ÄËÀÚ¤Ê¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤ÈÁ¡ºÙ¤Ê¿Í´ÖÉÁ¼Ì¤ÇÉÁ¤½Ð¤¹¡£
¡¡´ÆÆÄ¤Ï¡ØÊ¥¤ËÎ©¤Ä¡Ù¤ÇÂè69²ó¥«¥ó¥Ì¹ñºÝ±Ç²èº×¤¢¤ë»ëÅÀÉôÌç¤Ç¿³ºº°÷¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢Á°ºî¡ØLOVE LIFE¡Ù¤ÇÂè79²ó¥ô¥§¥Í¥Á¥¢¹ñºÝ±Ç²èº×¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥óÉôÌç¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤ë¤Ê¤ÉÀ¤³¦¤«¤éÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¿¼ÅÄ¹¸»Ê¡£¡Ö¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤Î½÷À¤ËÇå½þÌ¿Îá¡×¤¬¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤¿¼ÂºÝ¤ÎºÛÈ½¤ËÃåÁÛ¤ò·Ð¤Æ¡¢¼«¤é´ë²è¡¦µÓËÜ¡Ê¶¦Æ±¡Ë¤â¼ê³Ý¤±¤¿Ìó10Ç¯¤ËÅÏ¤ë¹½ÁÛ¤òÈñ¤ä¤·¤¿°ÕÍßºî¤Ç¡¢ÆüËÜÆÈ¼«¤Î¥¢¥¤¥É¥ëÊ¸²½¤È¤½¤Î°ÅÌÛ¤Î¥ëー¥ë¤Ë±Ô¤¯ÀÚ¤ê¹þ¤à¡£ºÇ¿·ºî¤È¤Ê¤ëËÜºî¤Ç¤â¡¢Âè78²ó¥«¥ó¥Ì¹ñºÝ±Ç²èº× ¥«¥ó¥Ì¡¦¥×¥ì¥ß¥¢ÉôÌçÀµ¼°½ÐÉÊ¤ò²Ì¤¿¤·¡¢À¤³¦ºÇÂ®¤È¤Ê¤ë¸ø¼°¾å±Ç¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£
¡¡Îø¤ËÍî¤Á¤ë¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¡¢¼ç¿Í¸ø¤Î»³²¬¿¿°á¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¸µ¡¦Æü¸þºä46¤Ç¥»¥ó¥¿ー¤òÌ³¤á¤¿óîÆ£µþ»Ò¡£ºòÇ¯¤Î¥°¥ëー¥×Â´¶È°Ê¹ß¡¢¥É¥é¥Þ¤ä¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤ê¤À¤³¤ÎÈà½÷¤¬¡¢±Ç²è½é¼ç±é¤Ë¤·¤Æ¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¤ÎÆâÌÌÅª¤Ê³ëÆ£¤ò¥ê¥¢¥ë¤ËÂÎ¸½¡£¶¦±é¤Ë¤Ï¡¢NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Ê¤É¡¢ÏÃÂêºî¤Ø¤Î½Ð±é¤¬Áê¼¡¤°ÁÒÍªµ®¡£Netflix¡Ø¶Ë°½÷²¦¡Ù¤Ê¤ÉÉý¹¤¤ºîÉÊ¤Ç³èÌö¤òÂ³¤±¤ëÅâÅÄ¤¨¤ê¤«¡£¤Þ¤¿¡¢À¼Í¥¤Ç¤¢¤êÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â¥É¥é¥Þ¡¦±Ç²è¡¦ÉñÂæ¤È³èÌö¤¹¤ëÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº¤Ê¤É¤ÎÇÐÍ¥¿Ø¤¬½¸·ë¡£·àÃæ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¡Ö¥Ï¥Ã¥Ôー¡ù¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥¡ー¥ì¡×¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Ï¡¢¥»¥ó¥¿ー¤ÎóîÆ£¤Ë²Ã¤¨¤ÆÃçÂ¼ÍªºÚ¡¢¾®ÀîÌ¤Í´¡¢º£Â¼Èþ·î¡¢ºù¤Ò¤Ê¤Î¤È¤¤¤Ã¤¿»äÎ©·ÃÈæ¼÷Ãæ³Ø¡¢STU48¡¢¤¤¤®¤Ê¤êÅìËÌ»º¤Ê¤É¤Î¸½Ìò¡¿¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤ä¼ã¼êÇÐÍ¥¤Ç¹½À®¤µ¤ì¡¢³Ú¶Ê¡¦·àÈ¼²»³Ú¤òagehasprings¤¬À©ºî¡£²»³Ú¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤Ë¤ÏYUKI¡¢ÃæÅçÈþ²Å¡¢Aimer¡¢¥È¥²¥Ê¥·¥È¥²¥¢¥ê¤é¤Î¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¶Ì°æ·òÆó¤ò·Þ¤¨¡¢¿¶ÉÕ¤Ï¿ô¡¹¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤ä¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¿¶ÉÕ¤ò¼ê³Ý¤±¤¿ÃÝÃæ²Æ³¤¤¬Ã´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊËÜºî¤Î¼çÂê²Î¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢2020Ç¯4·î¤Ë¥ê¥êー¥¹¤·¤¿¼«¿È½é¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë³Ú¶Ê¡Ö½Õ¤ò¹ð¤²¤ë¡×¤¬¡¢MVºÆÀ¸²ó¿ô1²¯²ó¡¢¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°¤ÎÎß·×ºÆÀ¸²ó¿ô3²¯²ó¤òÆÍÇË¤¹¤ëSNSÈ¯¤Î¥½¥í¡¦¥·¥ó¥¬ーyama¡£ËÜºî¤Î¼çÂê²Î¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤Ë½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¡ÖDawn¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢yama¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¬Áª¤ó¤À¤³¤È¤ò¸å²ù¤·¤Ê¤¤¤ÈÀÀ¤Ã¤Æ¤â¡¢¿Í¤ÏÍßË¾¤ä´üÂÔ¤ËÌÜ¤¬âÁ¤ó¤Ç¼«Ê¬¤ò¸«¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤â¤Þ¤¿¿Í´Ö¤é¤·¤µ¤Ç¤¢¤ë¤È¤â¤¤¤¨¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£ÍýÁÛ¤È¤Ï°ã¤¦¼«Ê¬¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤Î¼åÅÀ¤¹¤é¤â¤¤¤Ä¤«°¦¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢µö¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¤½¤¦´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ²Î¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡ÖDawn¡×¤Ï¡¢2026Ç¯1·î21Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¢¤ï¤»¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿ËÜÍ½¹ð¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¤Î¿¿°á¤¬ºÛÈ½´±¤Ë¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤ÏÀ¶Î÷À¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»Å»ö¤À¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤é¤ì¤ë¥·ー¥ó¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£·àÃæ¥¢¥¤¥É¥ë¡Ö¥Ï¥Ã¥Ôー¡ù¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥¡ー¥ì¡×¤Î¥»¥ó¥¿ー¤È¤·¤Æ¡¢À¸¤À¸¤¤È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤¹¤ë¿¿°á¡¢¤½¤·¤Æ¥¢¥¤¥É¥ëÃ£¤Îµ±¤¯¾Ð´é¡£¤·¤«¤·¥¹¥Æー¥¸¤«¤é¹ß¤ê¤ë¤È¡¢¡ÖÌë¹¹¤«¤·¶Ø»ß¡×¡Ö³°¤Ç¤Î°û¤ß²ñ¡¦¥¢¥ë¥³ー¥ë¶Ø»ß¡×¡ÖSNS¤Ï24»þ¤Þ¤Ç¡×¤ÈÌî¿´Åª¤Ê¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤«¤é²Ý¤»¤é¤ì¤ë¿ô¡¹¤Îµ¬Î§¤ä½êÂ°»öÌ³½ê¤«¤é¤Î´üÂÔ¡¢¥á¥ó¥Ðー¤È¤Î¾×ÆÍ¤Þ¤Ç¤â¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Î²Ú¤ä¤«¤ÊÉ½ÌÌ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤½¤ÎÎ¢Â¦¤ËÀø¤à¸½¼Â¤âÏª¤ï¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¼«¿®¤ËËþ¤Á¤¿´Ö»³·É¤Ë¼æ¤«¤ì¡¢Îø¤ËÍî¤Á¤¿¿¿°á¤Ï¡¢¤¢¤ë»ö·ï¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¾×Æ°Åª¤Ê¹ÔÆ°¤ò¤È¤ê¡¢¥ëー¥ë¤òÇË¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡ÖÎø°¦¶Ø»ß¾ò¹à°ãÈ¿¡×¤Ç½êÂ°»öÌ³½ê¤«¤éºÛÈ½¤Ë¤«¤±¤é¤ì¤ë¡£¤½¤³¤ÇÌä¤ï¤ì¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÎø°¦¤ÎÀ§Èó¡¢ÌÜ¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¡Ö¿´¡×¤òÇû¤ë¥ëー¥ë¤È¡¢¸Ä¿Í¤Î´¶¾ð¤¬¸òºø¤¹¤ëË¡Äî¤Ç¡¢Ã¯¤â¤¬¼«Ê¬¼«¿È¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤òÌä¤ï¤ì¤ë¡£yama¤Î¼çÂê²Î¤Ë¤Î¤»¡¢¶ÛÇ÷´¶°î¤ì¤ë±ÇÁü¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¢¤ï¤»¤Æ30ÉÃÍ½¹ð¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢11·î14Æü14»þ¤è¤ê¥à¥Ó¥Á¥±Á°Çä·ô¡Ê¥«ー¥É¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡¦¥³¥ó¥Ó¥Ë¡Ë¤¬È¯Çä³«»Ï¡£¤µ¤é¤Ë¡¢@Loppi¸ÂÄê¥°¥Ã¥ºÉÕ¥à¥Ó¥Á¥±Á°Çä·ô¡Ê¥³¥ó¥Ó¥Ë¡Ë¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â·èÄê¤·¤¿¡£
¡¦yama¡Ê¼çÂê²Î¡Ë¥³¥á¥ó¥È
¼«Ê¬¤¬Áª¤ó¤À¤³¤È¤ò¸å²ù¤·¤Ê¤¤¤ÈÀÀ¤Ã¤Æ¤â¡¢¿Í¤ÏÍßË¾¤ä´üÂÔ¤ËÌÜ¤¬âÁ¤ó¤Ç¼«Ê¬¤ò¸«¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¼¡Âè¤ËÍýÁÛ¤Î¼«Ê¬¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ø¤Î³ëÆ£¤ÈÂÁß¤¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤â¤Þ¤¿¿Í´Ö¤é¤·¤µ¤Ç¤¢¤ë¤È¤â¤¤¤¨¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£Ì´¤È¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤Î¶¹´Ö¤ÇÍÉ¤ìÆ°¤¤Ä¤Ä¡¢ÍýÁÛ¤È¤Ï°ã¤¦¼«Ê¬¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤Î¼åÅÀ¤¹¤é¤â¤¤¤Ä¤«°¦¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢µö¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¤½¤¦´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ²Î¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼çÂê²Î¡ÖDawn¡×¡¢±Ç²è¤È¤È¤â¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥É±Ç²èÉô¡Ë