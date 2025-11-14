ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【続報】福岡・柳川市で建物火災 田脇（昭一校区）マミーズ柳川店付… 【続報】福岡・柳川市で建物火災 田脇（昭一校区）マミーズ柳川店付近 約25分後にほぼ鎮圧（11月14日午後0時32分ごろ発生） 【続報】福岡・柳川市で建物火災 田脇（昭一校区）マミーズ柳川店付近 約25分後にほぼ鎮圧（11月14日午後0時32分ごろ発生） 2025年11月14日 12時39分 リンクをコピーする みんなの感想は？ 福岡県柳川市消防本部によると、14日午後0時32分ごろ、同市田脇（昭一校区）マミーズ柳川店付近で建物火災が発生した。同0時56分にほぼ鎮火した。残り火の確認を行っている。 西日本新聞 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト ソーラーパネルに潜むリスク 火災時には消火の妨げ 南海トラフ海底地震津波観測網を新たに高知県沖から日向灘で整備 津波検知最大約10分早く 気象庁が20日から活用 JR鹿児島線小森江駅で線路内に人が立ち入る ダイヤに乱れ（11月14日午前10時12分ごろ） 関連情報（BiZ PAGE＋） リペア工事, 埼玉, 在宅医療, 配線, 神奈川, 訪問介護, ホテル, 法要, 置床工事, 東京