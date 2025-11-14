中西直人が大会初日の最終ホールで見せた神業！ 完璧なウォーターショットをファンも大絶賛
日本ゴルフツアー機構が公式インスタグラムを更新。静岡県で開催中の「三井住友VISA太平洋マスターズ」の初日。中西直人が名物ホールの18番パー5で見せたウォーターショットを動画で投稿した。
【動画】「これぞプロの技！」 中西直人のウォーターショット【日本ゴルフツアー機構の公式Instagramより】
太平洋クラブ御殿場コースは、1977年にオープンして以来、本大会の開催コースとなってきた。その18番ホールのグリーンサイドには大きな池が待ち構えて難易度を高めている。中西も果敢に2オンを狙ったがボールはその池に捕まってしまった。しかしボールは池の淵、ごく浅いところに見える。スタンスも取れることから、救済を受けるのではなく、第3打はウォーターショットを選択。慎重に狙いを定めると、大きな水しぶきを上げて放ったボールは見事にグリーンオン。ギャラリーからも大きな拍手が沸き起こった。バーディパットは惜しくも外してしまったが、しっかりとパーセーブ。最後は観客席にボールを投げ込むサービスを見せて、中西は初日をホールアウトした。動画を見たファンも「激うま」「これぞプロの技！ 素晴らしい」「間近で見てましたが、神業ですね」「すごい 保存させていただきましたー！」と中西のスーパーショットを絶賛していた。
