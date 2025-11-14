＜中間速報＞三ヶ島かなが単独首位 佐久間朱莉3差、原英莉花は5差追走
＜伊藤園レディス 初日◇14日◇グレートアイランド倶楽部（千葉県）◇6769ヤード・パー72＞国内女子ツアーの第1ラウンドが進行している。最終組が前半を終えて、三ヶ島かなが5アンダー・単独首位に立っている。
【現地写真】原英莉花組のギャラリー数がすごい！
1打差2位タイに櫻井心那、青木瀬令奈、藤田さいき、高木優奈、川岸史果、福山恵梨、リ・ハナ（韓国）。2打差9位タイには神谷そら、川崎春花、稲見萌寧ら20人が続いている。メルセデス・ランキング1位の佐久間朱莉は2アンダー・29位タイ。昨年覇者の山内日菜子は1アンダー・47位タイにつけている。今季国内2戦目の原英莉花はイーブンパー・64位タイでハーフターンしている。今大会の賞金総額は1億円。優勝者には1800万円が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
随時更新！ 第1ラウンドのリーダーボード
シード獲得か？QT行きか？ 国内女子崖っぷちランキング2025
最新！ メルセデス・ランキング
佐久間朱莉の女王戴冠条件をおさらい！
渋野日向子ら出場 米女子のリーダーボード
【現地写真】原英莉花組のギャラリー数がすごい！
1打差2位タイに櫻井心那、青木瀬令奈、藤田さいき、高木優奈、川岸史果、福山恵梨、リ・ハナ（韓国）。2打差9位タイには神谷そら、川崎春花、稲見萌寧ら20人が続いている。メルセデス・ランキング1位の佐久間朱莉は2アンダー・29位タイ。昨年覇者の山内日菜子は1アンダー・47位タイにつけている。今季国内2戦目の原英莉花はイーブンパー・64位タイでハーフターンしている。今大会の賞金総額は1億円。優勝者には1800万円が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
随時更新！ 第1ラウンドのリーダーボード
シード獲得か？QT行きか？ 国内女子崖っぷちランキング2025
最新！ メルセデス・ランキング
佐久間朱莉の女王戴冠条件をおさらい！
渋野日向子ら出場 米女子のリーダーボード