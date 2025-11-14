スマホでJCBギフトカードを事前注文・決済し、店舗で受け取れる業界初のサービス開始
ジェーシービーは11月10日、JCBカード会員向けのサービス「JCBギフトカード モバイルオーダー」を開始した。
注文フローイメージ
同サービスは、JCBギフトカードをWEBページから事前に注文・決済し、店舗でスムーズに受け取ることができるというもの。指定した日時・店舗で待たずに受け取ることができる業界初のサービスとなる。
対象商品は、JCBギフトカード1,000円券、5,000円券。受け取り可能店舗は、エニー本社(チケットポート)、チケットポート(銀座店、池袋店、東京店、新宿店、なんば店)、大黒天宝くじ 門前仲町店だが、順次、主要都市中心に拡大予定。
対象商品は、JCBギフトカード1,000円券、5,000円券
なお、決済に利用できるカードはJCBブランドのみ。一部対象外のカードもあり。
注文フローイメージ
同サービスは、JCBギフトカードをWEBページから事前に注文・決済し、店舗でスムーズに受け取ることができるというもの。指定した日時・店舗で待たずに受け取ることができる業界初のサービスとなる。
対象商品は、JCBギフトカード1,000円券、5,000円券。受け取り可能店舗は、エニー本社(チケットポート)、チケットポート(銀座店、池袋店、東京店、新宿店、なんば店)、大黒天宝くじ 門前仲町店だが、順次、主要都市中心に拡大予定。
対象商品は、JCBギフトカード1,000円券、5,000円券
なお、決済に利用できるカードはJCBブランドのみ。一部対象外のカードもあり。