¡¡¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¼íÌî±Ñ¹§¤¬14Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£Æ±Æü¡¢Âç¤ß¤½¤«¹±Îã¤Î¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¡Ê¸å7¡§20¡Á11¡§45¡¡Áí¹ç¤Û¤«¡Ë¤Î½Ð¾ì²Î¼ê¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢¤½¤³¤Ë¼«¿È¤ÎÌ¾Á°¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢À¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú²ñ¸«¥«¥Ã¥È¡Û½Ë½é½Ð¾ì¡ª¿§¤È¤ê¤É¤ê¤ÎÈ±¿§¤ÇÅÐÃÅ¤·¤¿¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¡õHANA¤é
¡¡¼íÌî¤Ï¡Ö¡Ú¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ø¡Û2025Ç¯¡¢º£Ç¯¤Ï¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë»ö¤¬½ÐÍè¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£±þ±ç¤·¤ÆÄº¤¤¤Æ¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¸¶°ø¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤³¤Î1Ç¯´Ö¼«Ê¬¤¬ÁÕ¤Ç¤ë²»¤ò¿®¤¸¤ÆÅØÎÏ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ä¼«Ê¬¤Î¸Â³¦¤ò±Û¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿»ö¤È¡¢¥ß¤È¥Õ¥¡¤Î²»¤¬¾å¼ê¤¯É½¸½½ÐÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö°ì½Ö¡¢²»³Ú¤«¤éÎ¥¤ì¤¿¤é³Ú¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤«¤Ê¡©¤È¤â¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤Ï¡ÖÆ¨¤²¡×¡á¡ÖÉé¤±¡×¤È¹Í¤¨¤ë¤È¡¢º£¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤¬È¯¿®¤·¤ÆÍè¤¿²»³Ú¤ËÇËÃ¾¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£ËÍ¤Î¶Ê¤òÊ¹¤¤¤Æ¡ÈÌÀÆü¤â´èÄ¥¤í¤¦¡É¤ä¡È²¿ÅÙ¤âÎ©¤Á¾å¤¬¤í¤¦¡É¤È»×¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿Êý¡¹¤Î°Ù¤Ë¤â¡¢ËÍ¤ÏÁ°¤Ø¿Ê¤ß¤Þ¤¹¡£ÍèÇ¯¡¢¤Þ¤¿¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ç²Î¤¨¤ë¤è¤¦ºÆ¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ø¡¢¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤È¡¢¤Þ¤¿¿·¤¿¤ËÆ°¤½Ð¤¹ËÍ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¼õ¤±»ß¤á¤ÆÄº¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£½Ð±é¼Ô
¡Ú¹ÈÁÈ¡Û
¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¡Ê½é¡Ë
¤¢¤¤¤ß¤ç¤ó¡Ê7¡Ë
ILLIT¡Ê2¡Ë
´öÅÄ¤ê¤é¡Ê½é¡Ë
ÀÐÀî¤µ¤æ¤ê¡Ê48¡Ë
´äºê¹¨Èþ¡Ê15¡Ë
aespa¡Ê½é¡Ë
CANDY TUNE¡Ê½é¡Ë
ºäËÜÅßÈþ¡Ê37¡Ë
¹â¶¶¿¿Íü»Ò¡Ê7¡Ë¢¨¹â¤Ï¤Ï¤·¤´¤À¤«
¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¡Ê½é¡Ë
Å·Æ¸¤è¤·¤ß¡Ê30¡Ë
ÇµÌÚºä46¡Ê11¡Ë
HANA¡Ê½é¡Ë
Perfume¡Ê17¡Ë
¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È ¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È¡Ê½é¡Ë
FRUITS ZIPPER¡Ê½é¡Ë
MISIA¡Ê10¡Ë
¿å¿¹¤«¤ª¤ê¡Ê23)
LiSA¡Ê4¡Ë
¡ÚÇòÁÈ¡Û
&TEAM¡Ê½é¡Ë
ORANGE RANGE¡Ê3¡Ë
King ¡õ Prince¡Ê6¡Ë
µ×ÊÝÅÄÍø¿¡Ê2¡Ë
¶¿¤Ò¤í¤ß¡Ê38¡Ë
¥µ¥«¥Ê¥¯¥·¥ç¥ó¡Ê2¡Ë
½ãÎõ¡Ê8¡Ë
TUBE¡Ê3¡Ë
Number_i¡Ê2¡Ë
¿·ÉÍ¥ì¥ª¥ó¡Ê2¡Ë
Vaundy¡Ê3¡Ë
BE:FIRST¡Ê4¡Ë
Ê¡»³²í¼£¡Ê18¡Ë
ÉÛ»Ü ÌÀ¡Ê26¡Ë
Mrs. GREEN APPLE¡Ê3¡Ë
»°»³¤Ò¤í¤·¡Ê11¡Ë
M!LK¡Ê½é¡Ë
¡ÚÆÃÊÌ´ë²è¡Û
ºæÀµ¾Ï
É¹Àî¤¤è¤·
