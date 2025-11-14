MLB機構は14日、メジャー版のベストナインにあたる“オールMLBチーム”を発表した。ドジャースの大谷翔平（31）は指名打者部門で“ファーストチーム”に選出され、3年連続4度目の受賞。2021年には先発投手で受賞しており、オールMLB選出は合計5度目の受賞となった。チームメイトの山本由伸（27）も先発投手部門で初選出。ダルビッシュ有、大谷に次いで日本選手3人目のファーストチームとなった。

“オールMLBチーム”は年間を通して活躍した選手を選ぶ“オールスター”で、今年が7回目。ファン投票50％と、メディア関係者や元選手などによる投票50％で決まる。

ア・ナ両リーグの区別なくファーストチーム、セカンドチームを選ぶ。最終候補に選ばれた選手の中から、各ポジションの上位がファーストチーム、下位がセカンドチームとして選出される。ファーストチーム・セカンドチーム共に、投手は先発5人とリリーフ2人、外野手は3人、DHとその他のポジションは1人ずつ、各16人が選ばれる。

今季、大谷は158試合に出場、打率.282、55本塁打、102打点、20盗塁。投手では14試合に先発、1勝1敗、防御率は2.87、62奪三振。打者としてシーズンをスタートし、東京での開幕シリーズで今季1号を放つと、4月19日には父親リストを使用、第1子誕生に立ち会った。5月には月間自己最多タイとなる15本塁打をマークした。

7月20日から日本選手初となる5試合連続ホームランを記録、8月28日には二刀流復帰後初勝利、ドジャース移籍後初白星。9月には史上6人目の2年連続50本塁打、そして、メジャー史上初の“50本塁打ー50奪三振”を記録した。今季は打撃3部門（打率、本塁打、打点）のタイトルは逃したが、OPS（長打率+出塁率）、得点など個人スタッツでは上位に位置していた。

メジャー2年目の山本は今季、30試合に先発し、12勝8敗、防御率は2.49、201奪三振をマーク。1年間ローテーションを守り、メジャー初の2桁勝利、200奪三振を記録した。9月7日のオリオールズ戦では8回2死までノーヒットノーラン、あと1人で大記録達成まで迫った。

大谷は2023年は“ファーストチーム”で先発投手部門と指名打者部門で受賞しているが、ファーストチームに日本選手が2人選出されるのは史上初となった。

さらにこの式典でWBCアメリカ代表のM.デローサ監督（50）が登壇、「ホームランが打てる若手選手が欲しい」と話し、P.クロウ＝アームストロング（カブス）とC.キャロル（25、ダイヤモンドバックス）を代表内定を報告、アメリカ代表のユニホームまで渡した。

【オールMLBファーストチーム】

先発投手：P.スキーンズ（パイレーツ）、T.スクーバル（タイガース）、M.フリード（ヤンキース）、山本由伸（ドジャース）、G.クローシェイ（レッドソックス）

救援投手：A.チャップマン（レッドソックス）、J.デュラン（フィリーズ）

捕手：C.ローリー（マリナーズ）

一塁手：V.ゲレーロJr.（ブルージェイズ）

二塁手：K.マルテ（ダイヤモンドバックス）

三塁手：J.ラミレス（ガーディアンズ）

遊撃手：B.ウィットJr.（ロイヤルズ）

外野手：J.ロドリゲス（マリナーズ）、A.ジャッジ（ヤンキース）、J.ソト（ヤンキース）

指名打者：大谷翔平（ドジャース）