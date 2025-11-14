º£ÅÄ¹Ì»Ê¡ÖÆæ¤ÎÇÐÍ¥¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¡×¡Ö¤³¤ÎÈþ½÷¤ÏÃ¯¤À¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤«¤Ä¤Æ¶¦±é¤Î½÷Í¥¤ÈºÆ²ñ¡ÖÅö»þ¤«¤éÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Îº£ÅÄ¹Ì»Ê¡Ê59¡Ë¤¬14ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS¥é¥¸¥ª¡Öº£ÅÄ¹Ì»Ê¤Î¤ª¼ªÇÒ¼Ú¡ª¶âÍËÆü¡×¡Ê¶âÍËÁ°8¡¦30¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£¥²¥¹¥È¤Î½÷Í¥¡¦°æÀîÍÚ¡Ê49¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö°æÀî¤µ¤ó¤ÏºÇ½é¡¢Ææ¤ÎÇÐÍ¥¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¡£¤Þ¤À¤ä¤ê»Ï¤á¤¿¤Ð¤«¤ê¡£CM¤È¤«½Ð¤Æ¤Æ¡¢¤³¤ÎÈþ½÷¤ÏÃ¯¤À¡Ä¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤Èº£ÅÄ¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê°æÀî¤È¤Ï¡¢04¡¢05Ç¯¤ËÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥É¥é¥Þ¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡Ö¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î¥Ä¥á¡×¤Ç¶¦±é¡£°æÀî¤¬¡ÖÂçÂÎ28»þ¤Þ¤Ç»£¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È²û¤«¤·¤à¤È¡¢º£ÅÄ¤Ï¡Ö¥É¥é¥Þ»ÅÎ©¤Æ¤ä¤«¤é»þ´Ö¤«¤«¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£30Ê¬¤°¤é¤¤¤Î¥ª¥ó¥¨¥¢¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿
¡¡º£¤âÆ±ÈÖÁÈ¤ÎDVD¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦°æÀî¡£¤³¤ì¤Ëº£ÅÄ¤¬¡ÖËÜÅö¤Ë¤è¤¯¤½¤Î¹õÎò»Ë¤ò¡Ä¡£¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò¾Ã¤¹ÇÐÍ¥¤µ¤ó¤â¤¤¤ë¤ó¤Ç¡£¤¤¤¤¿Í¤Ç¤·¤ç¡©Åö»þ¤«¤éÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£º£¤ÎÀÜ¤·Êý¤â¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ë¤È¡¢°æÀî¤Ï¡Ö¤¤¤í¤ó¤ÊÊÑ¤Ê¤³¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤±¤É¡¢À¨¤¤³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤â¤ó¡×¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£