政府は深刻化しているクマ被害に対応するため、関係閣僚会議を開催し「クマ被害対策パッケージ」を決定しました。クマの駆除や捕獲を強化し、生活圏周辺での個体数を削減する方針です。

「クマ被害対策パッケージ」は人の生活圏からクマを排除し、周辺地域などで捕獲などを強化することで増えすぎたクマの個体数の削減・管理を徹底し、人とクマのすみわけを実現したいとしています。

今回のパッケージで示された対策は緊急的、短期的、中期的の三段階に分けられています。

主な内容は以下のとおりです。

■緊急的な対応

・緊急銃猟制度の着実な理解促進

・警察によるライフル銃を使用した駆除

・警察官や自衛官のOBに狩猟免許取得を促進

■短期的に取り組むこと

・冬眠中や冬眠明けのクマの捕獲

・ガバメントハンターの人材確保

・電気柵の設置や放任果樹等の誘引物の管理

■中期的に取り組むこと

・国が主体となった個体数調査、推計の実施

・学校における安全対策の強化

・人とのすみ分けしクマの安定的な生息環境の確保

今年度の全国のクマによる死者は今月14日時点であわせて13人で過去最悪となっています。

また、環境省の担当者によるとヒグマは現在1万2000頭いると推計され、30年ほどでおよそ倍になったということです。

14日の関係閣僚会議で木原官房長官は「短期的対応として、まずは個体数の削減に取り組むことが重要」と述べ、環境相を中心に計画的かつ確実な対応を進めるよう指示しました。

また、対策の進捗状況を確認するため目標捕獲頭数などを記した「クマ対策ロードマップ」を年度内に策定することもあわせて、指示しました。