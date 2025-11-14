大王紙、上期経常は7.1倍増益で上振れ着地

大王製紙 <3880> [東証Ｐ] が11月14日後場(13:00)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比7.1倍の61.3億円に急拡大し、従来予想の25億円を上回って着地。

通期計画の140億円に対する進捗率は5年平均の39.5％を上回る43.8％に達した。



会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比2.1倍の78.6億円に急拡大する計算になる。



直近3ヵ月の実績である7-9月期(2Q)の連結経常損益は59.9億円の黒字(前年同期は11.8億円の赤字)に浮上し、売上営業利益率は前年同期の1.0％→4.0％に改善した。



株探ニュース

