ＮＨＫは１４日、大みそかに放送される「第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦」の出場歌手を発表した。この日は紅組２０組、白組１７組、特別企画２組が発表されたが、公式サイトでは「選考について」とし、その基準を発表した。

（１）今年の活躍、（２）世論の支持、（３）番組の企画・演出という３つの要素を中心に、以下のデータを参考資料として検討のうえ、総合的に判断したという。

（１）今年の活躍

Ａ）ＣＤ・ＤＶＤ・Ｂｌｕ−ｒａｙの売り上げ

Ｂ）インターネットでのダウンロード・ストリーミング・ミュージックビデオ再生回数・ＳＮＳ等についての調査

Ｃ）有線・カラオケのリクエスト等についての調査

Ｄ）ライブやコンサートの実績

（２）世論の支持

Ｅ）７歳以上の全国２０２７人を対象にＮＨＫが行った「ランダムデジットダイヤリング」方式による世論調査の結果。

※ 質問は、「紅白に出場してほしい歌手男女各3組」

Ｆ）７歳以上の全国８０００人を対象にＮＨＫが行ったウェブアンケート調査の結果。

※ 質問は、「紅白に出場してほしい歌手男女各３組以上１０組まで」

なお、出場歌手の所属事務所には、「ＮＨＫの出演者に対する人権尊重のガイドライン」への賛同も得ているとした。