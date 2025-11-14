大リーグ機構（MLB）が主催する「MLB Award Show」が13日（日本時間14日）、米国ネバダ州ラスベガスで行われ、ア、ナ両リーグを合わせたベストナインに相当する「オールMLB」を発表。ファーストチームには指名打者部門でドジャースの大谷翔平投手（31）、先発投手部門で同じくドジャース・山本由伸投手（27）が選出された。大谷は5年連続、山本は初の選出で、日本人投手の同チーム入りは20年のダルビッシュ、21〜23年の大谷翔平に続き3人目の快挙。日本人選手の複数選出は史上初となった。

「オールMLB」ファーストチームは以下のとおり。一塁手でドジャースとワールドシリーズを戦ったブルージェイズのウラジーミル・ゲレロ、捕手で今季60本塁打をマークしたマリナーズのカル・ローリーが選ばれた。

・一塁手 ウラジーミル・ゲレロ（ブルージェイズ）

・二塁手 ケーテル・マルテ（ダイヤモンドバックス）

・三塁手 ホセ・ラミレス（ガーディアンズ）

・遊撃手 ボビー・ウィット（ロイヤルズ）

・捕手 カル・ローリー（マリナーズ）

・外野手 アーロン・ジャッジ（ヤンキース）

フリオ・ロドリゲス（マリナーズ）

フアン・ソト（メッツ）

・DH 大谷翔平（ドジャース）

・先発投手 ポール・スキーンズ（パイレーツ）

タリク・スクバル（タイガース）

ギャレット・クロシェ（レッドソックス）

山本由伸（ドジャース）

マックス・フリード（ヤンキース）

・救援投手 アロルディス・チャプマン（レッドソックス）

ジョアン・デュラン（フィリーズ）

「オールMLB」セカンドチームは以下のとおり。ドジャースのワールドシリーズ2連覇に貢献したウィル・スミス捕手が選ばれた。

・一塁手 ニック・カーツ（アスレチックス）

・二塁手 ブライス・チュラング（ブルワーズ）

・三塁手 ジュニオール・カミネロ（レイズ）

・遊撃手 ボー・ビシェット（ブルージェイズ）

・捕手 ウィル・スミス（ドジャース）

・外野手 コディー・ベリンジャー（ヤンキース）

コービン・キャロル（ダイヤモンドバックス）

ピート・クローアームストロング（カブス）

・DH カイル・シュワバー（フィリーズ）

・先発投手 クリストファー・サンチェス（フィリーズ）

フレディ・ペラルタ（ブルワーズ）

ブライアン・ウー（マリナーズ）

ザック・ウィーラー（フィリーズ）

ハンター・ブラウン（アストロズ）

・救援投手 エドウィン・ディアス（メッツ）

アンドレス・ムニョス（マリナーズ）