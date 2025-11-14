スポニチ

　大リーグ機構（MLB）が主催する「MLB Award Show」が13日（日本時間14日）、米国ネバダ州ラスベガスで行われ、ア、ナ両リーグを合わせたベストナインに相当する「オールMLB」を発表。ファーストチームには指名打者部門でドジャースの大谷翔平投手（31）、先発投手部門で同じくドジャース・山本由伸投手（27）が選出された。大谷は5年連続、山本は初の選出で、日本人投手の同チーム入りは20年のダルビッシュ、21〜23年の大谷翔平に続き3人目の快挙。日本人選手の複数選出は史上初となった。

　「オールMLB」ファーストチームは以下のとおり。一塁手でドジャースとワールドシリーズを戦ったブルージェイズのウラジーミル・ゲレロ、捕手で今季60本塁打をマークしたマリナーズのカル・ローリーが選ばれた。

　・一塁手　ウラジーミル・ゲレロ（ブルージェイズ）

　・二塁手　ケーテル・マルテ（ダイヤモンドバックス）

　・三塁手　ホセ・ラミレス（ガーディアンズ）

　・遊撃手　ボビー・ウィット（ロイヤルズ）

　・捕手　カル・ローリー（マリナーズ）

　・外野手　アーロン・ジャッジ（ヤンキース）

　　　　　　フリオ・ロドリゲス（マリナーズ）

　　　　　　フアン・ソト（メッツ）

　・DH　大谷翔平（ドジャース）

　・先発投手　ポール・スキーンズ（パイレーツ）

　　　　　　　タリク・スクバル（タイガース）

　　　　　　　ギャレット・クロシェ（レッドソックス）

　　　　　　　山本由伸（ドジャース）

　　　　　　　マックス・フリード（ヤンキース）

　・救援投手　アロルディス・チャプマン（レッドソックス）

　　　　　　　ジョアン・デュラン（フィリーズ）

　「オールMLB」セカンドチームは以下のとおり。ドジャースのワールドシリーズ2連覇に貢献したウィル・スミス捕手が選ばれた。

　・一塁手　ニック・カーツ（アスレチックス）

　・二塁手　ブライス・チュラング（ブルワーズ）

　・三塁手　ジュニオール・カミネロ（レイズ）

　・遊撃手　ボー・ビシェット（ブルージェイズ）

　・捕手　ウィル・スミス（ドジャース）

　・外野手　コディー・ベリンジャー（ヤンキース）

　　　　　　コービン・キャロル（ダイヤモンドバックス）

　　　　　　ピート・クローアームストロング（カブス）

　・DH　カイル・シュワバー（フィリーズ）

　・先発投手　クリストファー・サンチェス（フィリーズ）

　　　　　　　フレディ・ペラルタ（ブルワーズ）

　　　　　　　ブライアン・ウー（マリナーズ）

　　　　　　　ザック・ウィーラー（フィリーズ）

　　　　　　　ハンター・ブラウン（アストロズ）

　・救援投手　エドウィン・ディアス（メッツ）

　　　　　　　アンドレス・ムニョス（マリナーズ）