元K―1世界王者でタレントの魔裟斗（46）が14日までに自身のYouTubeを更新。16日に開催される「ONE173」（有明アリーナ）でマッチメークされた元K―1王者の和島大海（日本）VS ONEバンタム級ムエタイ世界王者ナビル・アナン（アルジェリア/タイ）について展望を語った。

今年10月にONEと複数試合契約した身長180センチの和島。そして今回の日本大会で急きょONEデビュー戦が決定し、身長195センチを誇アナンと激突する。

アナンは、今大会で現同級キックボクシング世界王者のジョナサン・ハガティーと対戦する予定だった。しかしハガティーのケガによって対戦カードは消滅。対戦相手そしてルールもキックボクシングルールに変更。さらに1階級上のフェザー級でのワンマッチとなった。

魔裟斗は「アナンは身長のアドバンテージはあるけど、フェザー級になると話が少し変わってくる。ワジーはチャンスあるよ」と見解を示した。

「体のパワーがフライ、バンタムの選手とは全く違う。ワジーはパワーあるからパワー負けもしないと思う。アナンにとっては今まで効いた攻撃がワジーには効かない可能性はある。ワジーのパワーある蹴りをくらった時に、ナビル・アナンがどう感じるのか。逆にナビル・アナンが階級を上げたことで減量がなくなり、もっとパワーアップしてる可能性もある」と展望した。