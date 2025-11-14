ドジャース・大谷翔平の高校時代の恩師でもある花巻東・佐々木洋監督が１４日、教え子のＭＶＰ獲得に祝福のコメントを送った。

同校は明治神宮大会出場のため都内に遠征中。練習先の町田市・国士舘大球場で教え子の吉報を聞いた佐々木監督は「今まで考えられないことが当たり前になってくるところが、日本人ができないことをどんどんしていくところが本当に誇りに思いますし、尊敬しています」と喜びを語った。

３年連続４度目の受賞については「毎年進化してるところが本人のすごいところじゃないかなと。ピッチングフォームを見ても同じフォームじゃないですし、何か常に追求していく姿勢が今の彼を作ってるんじゃないかなと思います」と感嘆。ＭＶＰ受賞回数は歴代単独２位に。「いや、もう教え子とか今思ってなくてですね、本当に雲の上の人で、テレビで見る選手だなっていう意識しかないです。アジアの人が、まして日本人が４回も取るということが本当にすごいことですし、子供たちに夢を与えて、非常に素晴らしいことをしているなと思います」とうなった。

大谷が二刀流に挑戦した時には懐疑的な見方もあったが、今では誰もがそのすごさを認めている。「できる方策を考えて、できない言い訳をしないというのが、彼の根本に、小さい頃から培ったものがあるんじゃないかなと思います。人間というのは思考がすごく大事だと思っていて、高校生で１６０キロ出すと、やっぱり次の生徒が出てくる。目指す生徒が出てくると思いますし、二刀流で最初批判的な言葉が多かったですけども、今じゃ常識になってきてそういう選手を目指す選手が出てくると思います。そういう風なことをここに変えていることが非常にすごいことですし、選手たちにも子供たちにも、うちの選手もそうですけど、みんなが目指すそういう選手になってることが非常に影響を与えてると思います」と語った。

大谷にはまだ祝福のメッセージは送っていないという。「また少し落ち着いてからですね。今日もたくさん連絡が来ていると思いますので、時期ずらして連絡したいと思います」と穏やかに語った。