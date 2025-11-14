ＮＨＫは１４日、東京・渋谷の同局で大みそかの「第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦」の出場歌手発表会見を行い、初出場のアーティストが出席した。

ＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」（高石あかり主演）の主題歌「笑ったり転んだり」を歌う夫婦デュオ「ハンバート ハンバート」が、初出場を決めた。

同デュオは、佐野遊穂と佐藤良成が１９９８年に結成。ともにメインボーカルを担当し、フォーク、カントリーなどをルーツにした楽曲と、別れやコンプレックスをテーマにした独自の詞の世界観を持つ。

佐野は「何だかまだ信じられないような感じ。紅白歌合戦は例年、家でテレビの前で見るものだと思っていた。まさか自分たちが出ることになるとは考えていなかった。すごく緊張して寿命が縮まってしまわないか心配。本番までに風邪を引いて熱が出ないようにしたい」と語った。

佐藤は「『ばけばけ』の放送が始まってから、会う人、会う人に『紅白出るの！？』と言われていて、『わかんないよ！誘われてないし』と答えていた。さっき紅組での出場と知って、紅組なんだ！と思いました」と明かした。

本番のステージは、高石やトミー・バストウら出演キャスト集結の演出も期待され、佐野は「来てくれたら心強い」と願った。夫婦での出場となることから、佐藤は「留守宅を空き巣に狙われないようにしたい」と語っていた。