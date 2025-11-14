フリーアナウンサーの神田愛花（45）が14日、MCを務めるフジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）で、ゲストへの対応に納得する場面があった。

この日は、俳優の舘ひろしと眞栄田郷敦がゲストとして生出演する予定だったが、開始早々、「ハライチ」澤部佑が「スケジュールの都合上、12時半頃、恐らく出て来る」と到着が遅れていることを告知。「それまでは我々が頑張ってつなぎます」と“宣言”した。

そしてレギュラー陣が用意したゲストへの質問を、先にスタジオで公開する流れに。澤部は「基本はそのままボンと、ご本人にぶつける」と解説。「けどやっぱり舘さん、眞栄田郷敦にいきなるぶつけるのは…」と話すと、相方の岩井勇気が「失礼なやつがある可能性がある。とくにやっぱり神田さんが」と懸念。神田は「私だ！そうか、私のせいでこうなったのか、そうかそうか」と納得した。

しかし澤部は「神田さんはだって、男性アイドルが来ている回で、アダルトチャンネルの話とかしちゃうから」と回想。神田は「仲良いって言うから」と釈明したが、「アンジャッシュ」児嶋一哉は「この人だけホントは事前打ち合わせしなきゃダメ。本来やんなきゃダメなんですよ」と釘を刺した。

そこで神田が舘に対する質問として、「若かりし頃なんですけど、事務所総出でゴシップをもみ消したことがあるっぽい」と挙げると、スタジオでは「ヤバイ」「ないないない！」との声が。澤部からは「聞くな、絶対に！」と制止された。

さらに「舘さんと言えば、バイクで両手を放して撃つっていう。あれがお得意なので、今も警察の裏路地でそれをやってるっぽい」という神田に、澤部と児嶋は「ダメですね。神田さん、違法質問が多い」「やってますって言ったらどうするの？」「さすがにフォローできない、こっちも」と口々にあきれていた。