◇男子ゴルフツアー 三井住友VISA太平洋マスターズ第2日（2025年11月14日 静岡県 太平洋クラブ御殿場コース＝7262ヤード、パー70）

大会最多4勝を誇る前年覇者の石川遼（34＝CASIO）はパットが不調で、思うようにスコアを伸ばせない。出だしの1番で2メートルを外しギャラリーのため息を誘う。続く2番で2メートルを決めたが、4番で1・5メートルのパーパットを外し、8番でもボギーを叩いて予選通過圏内から後退。9番でバウンスバックし51位でハーフターンした。

プロデビュー戦の中野麟太朗（22＝早大4年）は出だしの1番でピンを狙ったショットがバックスピンでグリーンから転げ落ち、アプローチも8メートルオーバーさせてしまいボギースタート。3番でバーディーを奪い盛り返すが、6番で1・5メートルのバーディーチャンスを外すなどパットが決まらず、もどかしいラウンドが続いている。

細野勇策（21＝三共グループ）が11ホールを終え5バーディーを奪うチャージを見せ、李尚熹（イ・サンヒ、33＝韓国）と並び通算8アンダーで首位に立っている。