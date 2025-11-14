「バブ メディキュア」に、いなばのペットフードも無料。″1個買うと1個もらえる″今週2度目の追加だよ！（11月14日時点）

セブン-イレブン各店では、2025年11月14日から20日までの期間、対象商品をひとつ買うとひとつもらえるお得なキャンペーンを開催しています。

疲れた体をお得にケアできちゃう♡

1つ目の対象商品は、「ピュオーラ 泡ハミガキ 本体」（110ml）です。

1個購入すると、「薬用バブ メディキュア」の「柑橘の香り」「花果実の香り」「ほぐ軽スッキリ」「爽快リカバリー」（各1錠）のいずれか1個と引き換えられる無料券がもらえます。

2つ目の対象商品は、「チャオちゅ〜る まぐろ」（14g×4本）、「チャオちゅ〜る とりささみ」（14g×4本）、「チャオちゅ〜る まぐろかつおバラエティ」（20本）、「旅するちゅ〜る 北の幸セレクション」（6本）です。

いずれか1個を購入すると、「チャオ」の「焼かつお かつお節味」（1本）、「こだわりだしスープ まぐろ」（30g）、「こだわりフレーク まぐろ」（30g）、「まぐろスープ まぐろしらす入り」（30g）いずれか1個と引き換えられる無料券がもらえます。

引き換え期間は、いずれも11月21日から12月4日まで。

疲れをほぐす入浴剤や素材にこだわったペットフードをお得にゲットしてみては？

