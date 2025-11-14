ママ友ができると、子育ての悩みを相談したり子ども同士を遊ばせたりと、心の支えになりますよね。しかし、とある出会いがママ友との関係を揺るがす場合もあるようで……？

今回は、ママ友の旦那さんが元カレだとわかり秘密の約束を交わした話をご紹介いたします。

2人だけの秘密

「幼稚園で初めて仲良くなったママ友。子ども同士も仲良くて、毎日のように公園で一緒に遊ぶくらいの仲なんです。ある日、うちの家族とママ友の家族で遊園地に行くことになりました。ママ友の旦那さんに会うのは初めてだったのですが、顔を見た瞬間、固まりました。なんとママ友の旦那さんは、元カレだったのです……。

向こうも気づいて、思わずお互い顔を背けてしまいました。まさかこんな形で再会するなんて……。このことは2人だけの秘密にしておくことにしました」（体験者：30代 女性・主婦／回答時期：2025年7月）

▽ ママ友の旦那さんが、元カレだとわかったら戸惑いますよね。せっかく仲良くなったママ友との関係を大切にするなら、元カレであることは隠すほうがいいかもしれません。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。