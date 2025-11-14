ＧｒｅｅｎＢ、今期経常を38％上方修正

ＧｒｅｅｎＢｅｅ <3913> [東証Ｇ] が11月14日後場(13:00)に決算を発表。25年12月期第3四半期累計(1-9月)の連結経常利益は前年同期比9.7倍の1億2600万円に急拡大した。

併せて、通期の同利益を従来予想の1億0900万円→1億5000万円(前期は6000万円)に37.6％上方修正し、増益率が81.7％増→2.5倍に拡大する見通しとなった。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した7-12月期(下期)の連結経常利益も従来予想の4800万円→8900万円(前年同期は3900万円)に85.4％増額し、増益率が23.1％増→2.3倍に拡大する計算になる。



直近3ヵ月の実績である7-9月期(3Q)の連結経常損益は6500万円の黒字(前年同期は800万円の赤字)に浮上し、売上営業利益率は前年同期の0.6％→25.1％に急改善した。



株探ニュース

