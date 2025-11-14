【コストコ】ブルダック「カルボナーラBIG」登場! 全国9倉庫でロードショー形式の特別販売
三養ジャパンは、人気のブルダックシリーズより「カルボナーラブルダック炒め麺 BIG」と「クリームカルボナーラブルダック炒め麺 BIG」の2つの商品を、全国のコストコ9つの倉庫店にて順次ロードショー形式にて販売する。初回は、11月17日〜23日にコストコ幕張倉庫店にて特別販売を実施。
「カルボナーラブルダック炒め麺 BIG」シリーズ
K-SPICYの代表ブランドとして成長を続けている、「ブルダック」シリーズ。日本国内ではカルボ、オリジナル、クリームカルボ、チーズ、クアトロチーズ、ジャジャン、ヤンニョムチキン味、ロゼの合計8種類のフレーバーを展開している。
カルボナーラブルダック炒め麺 BIG
今回、コストコにてロードショー形式で販売する「カルボナーラブルダック炒め麺 BIG」は、旨辛なブルダックソースと濃厚クリーミーなホワイトソース粉末のコンビネーションが特徴。もちもち太麺の食感を楽しめる商品。
クリームカルボナーラブルダック炒め麺 BIG
「クリームカルボナーラブルダック炒め麺 BIG」は、日本の消費者に向けて開発されたブルダックシリーズの中で最もクリーミーでマイルドな味わいが特徴。カルボナーラよりまろやかな味わいのため、ブルダック入門者にもおすすめの商品。
なお、今回のロードショーの開催スケジュールは下記の通り。
幕張倉庫店:2025年11月17日〜23日
座間倉庫店:2025年11月24日〜30日
和泉倉庫店:2025年12月1日〜7日
守山倉庫店:2025年12月8日〜14日
神戸倉庫店:2025年12月15日〜21日
川崎倉庫店:2026年1月19日〜25日
入間倉庫店:2026年1月26日〜2月1日
門真倉庫店:2026年2月2日〜8日
京都八幡倉庫店:2026年2月9日〜15日
