【韓国人オッパ セミのレシピ】えびを丸ごと包んだ豪華な一品「えび入り蒸し餃子」
【韓国人オッパの絶品レシピ】チーズをたっぷりからめて召し上がれ！ 「チーズタッカルビ」／毎日韓国ごはん（1）
韓国・順天（スンチョン）市出身の料理人、韓国人オッパ セミさん。彼がSNSで簡単に作れる本格韓国料理のレシピを配信し始めたところ、約1年で総フォロワー数が20万人を越える人気アカウントに！
セミさんによるレシピ本『韓国人オッパが作る 家にある調味料で 毎日韓国ごはん』は、日本でも作れる本格的な味が多くのユーザーに愛されました。
今回はそんなレシピ本の第二弾から、韓国の四季の味やソウル、プサンの飲食店で人気のメニューなどをご紹介。家にある調味料で本格的な韓国料理が楽しめるので、ぜひ試してみてくださいね！
■えび入り蒸し餃子
豆腐入りの肉だねで、えびを丸ごと包んだ豪華な蒸し餃子
辛さのレベル：辛くない
■材料（2人分・10個分）
えび（中）…10尾
豚ひき肉…50g
もめん豆腐 …1/3丁（約100g）
餃子の皮（大判）…10枚
A
・緑豆はるさめ…10g
・もやし…50g〈さっとゆでて湯をきる〉
・にら…3本
・玉ねぎ… 1/8個
・長ねぎ…1/4本
B
・みりん…大さじ1
・こしょう…少々
C
・おろしにんにく…小さじ1/2
・おろししょうが…少々
・とりガラスープの素、砂糖、しょうゆ、みりん、オイスターソース…各小さじ1/2
■作り方
1 はるさめは袋の表示どおりにもどし、水けをきる。Aはすべてみじん切りにする。
2 豆腐は清潔なふきん（または二重にしたペーパータオル）で包んで絞り、しっかりと水けをきる。
3 えびは殻をむいて背わたを取り、Bをふって約10分おいて水けをきる。
4 ボウルにひき肉、1 、2、Cを入れて練り混ぜる。餃子の皮に等分にのせ、えびを尾が皮から少し出るようにのせる。皮の縁に水をつけて半分にたたみ、端からひだを寄せて留める。
5 ぬらしたふきんを蒸し器に敷き、4を間隔を空けて並べ入れる。ふたをして強火にかけ、沸騰したら中火で約10分蒸す。
※蒸すとき、ぬらしたふきんに引火しないように注意してください。
著＝韓国人オッパ セミ／『本場の味が簡単に作れる！ 家にある調味料で もっと毎日韓国ごはん』