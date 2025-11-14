ご飯を入れてもおいしい！韓国の定番スープ「豚キムチチゲ」
太らないためには栄養バランスのいい食事がポイント！でも、品数をたくさん作るのは大変ですよね。そんなときはスープが手軽。たっぷり野菜も食べられるし、栄養も余すところなくいただけます。水分があることで食べ過ぎを抑えられるし、からだが温まって代謝もアップ！
200kcal台以下の、太らないスープレシピをお届けします！
■キムチと豚肉のうまみが凝縮した韓国の定番スープ
豚キムチチゲ
■お肉もスープでヘルシーに
［1人分 265kcal 塩分1人分3.0g］
◆材料(2人分)
豚こま切れ肉 100g
もめん豆腐 1/3（約100g）
長ねぎ 1/2本
白菜キムチ 130g
ごま油 大さじ1
水 2と1/2カップ
塩 小さじ1/2
砂糖 小さじ1
万能ねぎの小口切り 少々
◆作り方
1 豆腐は食べやすい大きさに切る。ねぎは斜め1cm幅に切る。キムチは食べやすい大きさに切る。
2 鍋にごま油を熱し、キムチを入れて炒め、油がまわったら豚肉を加えてさらに炒める。豚肉の色が変わったら、水、塩、砂糖を加えて、約1分煮る。
3 豆腐、ねぎを加えて、ひと煮立ちしたら器に盛り、万能ねぎを散らす。
ご飯を入れてもおいしい！
キムチと豚肉は一緒に炒めて、互いのうまみを吸収させる。
※レシピ中に強火、弱火など火加減の表記がない場合は、全て中火で加熱してください
編集＝レタスクラブ編集部／『太らないスープ143』