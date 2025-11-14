「豚キムチチゲ」


クリームコーン缶で簡単アレンジ！低カロリーの「かぼちゃのチーズコーンスープ」

具だくさん＆栄養たっぷりなのに、低カロリーの「太らないスープ」

太らないためには栄養バランスのいい食事がポイント！でも、品数をたくさん作るのは大変ですよね。そんなときはスープが手軽。たっぷり野菜も食べられるし、栄養も余すところなくいただけます。水分があることで食べ過ぎを抑えられるし、からだが温まって代謝もアップ！

200kcal台以下の、太らないスープレシピをお届けします！

※本記事はレタスクラブ編集部編集のMOOK本『太らないスープ143』から一部抜粋・編集しました

■キムチと豚肉のうまみが凝縮した韓国の定番スープ

豚キムチチゲ

■お肉もスープでヘルシーに

［1人分 265kcal 塩分1人分3.0g］

◆材料(2人分)

豚こま切れ肉　100g

もめん豆腐　1/3（約100g）

長ねぎ　1/2本

白菜キムチ　130g

ごま油　大さじ1

水　2と1/2カップ

塩　小さじ1/2

砂糖　小さじ1

万能ねぎの小口切り　少々

◆作り方

1　豆腐は食べやすい大きさに切る。ねぎは斜め1cm幅に切る。キムチは食べやすい大きさに切る。

2　鍋にごま油を熱し、キムチを入れて炒め、油がまわったら豚肉を加えてさらに炒める。豚肉の色が変わったら、水、塩、砂糖を加えて、約1分煮る。

3　豆腐、ねぎを加えて、ひと煮立ちしたら器に盛り、万能ねぎを散らす。

ご飯を入れてもおいしい！

キムチと豚肉は一緒に炒めて、互いのうまみを吸収させる。

※レシピ中に強火、弱火など火加減の表記がない場合は、全て中火で加熱してください

編集＝レタスクラブ編集部／『太らないスープ143』