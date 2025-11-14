ひと手間で煮込み時間がぎゅぎゅっと短縮！「とり肉と根菜の煮もの」2品
【画像で見る】「短時間で味しみ煮もの」バリエ18品
煮物に使う野菜の定番といえば根菜。ただ、根菜はやわらかく煮込むのに時間がかかるものも多いので敬遠しがち、という方も少なくありません。そこで、根菜の煮込み時間をぎゅぎゅっと短縮できる、ちょっとしたテクをお教えしましょう！ この方法を使った、もも肉＆にんじんのごまみそ煮と、手羽中＆れんこんのほろほろ煮の2品をご紹介します！
▷市瀬悦子さん
料理研究家。「おいしくて作りやすい家庭料理」をモットーとし、身近な素材に一工夫を加えた絶品レシピが、幅広い層に人気。書籍や雑誌、テレビなどさまざまな媒体で活躍。
■とり肉とにんじんのごまみそ煮
大ぶりにんじんの甘みとコクうまのごま風味が絶妙
【材料・2人分】＊1人分433kcal／塩分3.6g
・とりもも肉・・・ 大1枚（約300g）
・にんじん・・・ 2本（約300g）
・白すりごま・・・ 大さじ1
■Ａ＜混ぜる＞
└だし汁・・・3/4カップ
└みそ、みりん・・・ 各大さじ2
└しょうゆ ・・・大さじ1/2
塩 サラダ油
【作り方】
1．にんじんは縦半分に切ってから、7cm長さほどの細長い乱切りにする。耐熱皿に重ならないように並べて、水大さじ1、塩少々をふる。ラップをかけて600Wで6分レンチンし、水けをきる。とり肉は一口大に切る。
2．フライパンに油小さじ1を中火で熱し、とり肉を炒める。肉の色が変わったらにんじんを加え、全体に油がまわるまで炒める。Ａを加えて混ぜ、具材を平らにする。煮立ったらふたをして弱めの中火にし、約10分煮る。
3．白すりごまを加えて強火にし、さっと煮からめる。
■とりスペアリブとれんこんのほろほろ煮
お酢で煮るから肉がほろほろ！ ほんのりピリ辛で奥深い味に
【材料・2人分】＊1人分324kcal／塩分3.2g
・とり手羽中（半割りにしたもの）・・・16本（約300g）
・れんこん ・・・250g
・赤唐辛子・・・ 1本
■Ａ＜混ぜる＞
└酢 ・・・大さじ3
└砂糖、しょうゆ・・・ 各大さじ2
└水 ・・・1カップ
塩 サラダ油
【作り方】
1．れんこんは1.5cm厚さの半月切りにし、さっと水にさらして水けをきる。耐熱皿に重ならないように並べて、水大さじ2、塩少々をふる。ラップをかけて600Wで5分レンチンし、水けをきる。赤唐辛子はへたを取って種を除く。
2．フライパンに油小さじ1を中火で熱し、手羽中を炒める。肉の色が変わったられんこんを加え、全体に油がまわるまで炒める。Ａ、赤唐辛子を加えて混ぜ、具材を平らにする。煮立ったらふたをして弱めの中火にし、約12分煮る。
＊ ＊ ＊
にんじんやれんこんのようなかたい野菜も、煮る前に塩をふってレンチンしておけば、加熱時間が短縮できます。しかも、塩の脱水効果で煮汁もしみこみやすくなり、味もしっかり決まるんですよ。中まで味がしっかりしみ込んだとり肉と根菜の煮ものを、ぜひじっくり味わってくださいね！
※電子レンジを使う場合は600Wのものを基準としています。500Wなら1.2倍、700Wなら0.9倍の時間で加熱してください。また機種によって差がありますので、様子をみながら加熱してください。
レシピ考案／市瀬悦子 撮影／難波雄史 スタイリング／阿部まゆこ 栄養計算／スタジオ食 編集協力／田久晶子
文＝高梨奈々