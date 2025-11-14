柑橘が香る2種類のたれでいただく「もやしととりごぼうの蒸し鍋」
いつでもお安く売ってくれていて、かさ増しなどにも役に立つ家庭の救世主・もやし。
和洋中どんなアレンジにもぴったりなので、ボリューム満点のメインおかずから副菜、作り置きまで幅広く対応してくれる万能食材ですよね。
そんなもやしを使った、レパートリーが増えること間違いなしのレシピをご紹介します！
■柑橘が香る2種類のたれで
もやしととりごぼうの蒸し鍋
1人分：267kcal
塩分：1.5g
■【材料（2〜3人分）】
もやし…1袋（約250g）
とりもも肉…1枚（約250g）
ごぼう…1本
せり…1/2わ
A
・すだち…2個
・しょうゆ…大さじ1
B〈混ぜる〉
・ゆずこしょう…小さじ1/2
・ごま油…大さじ1
塩
酒
■【作り方】
1 ごぼうはささがきにして水に約3分さらし、ざるにあけて水をきる。せりはざく切りにする。とり肉は一口大のそぎ切りにし、塩少々をふる。
2 Aのすだちは横半分に切り、3切れは果汁を搾り、残りは種を取って皮つきのまま粗みじん切りにし、しょうゆと混ぜる。
3 鍋にごぼう、とり肉、もやしを順にのせ、酒、水各大2を加え、ふたをして弱火にかける。煮立って湯気が出てきてから、約8分蒸し煮にする。
4 とり肉に火が通ったら、ふたを取ってせりをのせる。器に取り分け、2、Bをかけて食べる。
POINT
鍋のシメは、残った鍋つゆ約1/4カップに水1カップを加えて火にかけ、塩、しょうゆ各少々（味をみて顆粒スープの素少々を足す）で調味し、焼きおにぎりにかけてお茶漬けに。さらに、好みで万能ねぎの小口切りをのせても。
