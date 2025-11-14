『第76回NHK紅白歌合戦』（NHK総合）の出場アーティストが発表された。

これは、本日11月14日にNHK放送センターにて行われた出場歌手発表会見にてアナウンスされたもの。会見には紅組の初出場組からアイナ・ジ・エンド、幾田りら、CANDY TUNE、ちゃんみな、HANA、ハンバート ハンバート、FRUITS ZIPPER、白組からは&TEAM、M!LKの計9組が登場。紅組ではこのほかaespaを加えた計8組、トータル10組が初出場となる。

そして、紅組ではあいみょん、ILLIT、石川さゆり、岩崎宏美、坂本冬美、髙橋真梨子、天童よしみ、乃木坂46、Perfume、MISIA、水森かおり、LiSAらが、白組ではORANGE RANGE、King & Prince、久保田利伸、郷ひろみ、サカナクション、純烈、TUBE、Number_i、新浜レオン、Vaundy、BE:FIRST、福山雅治、布施 明、Mrs. GREEN APPLE、三山ひろしら、計37組が出場するほか、堺正章、氷川きよしの特別出演も決定した。

『第76回NHK紅白歌合戦』は12月31日19時20分より放送予定。

（文＝リアルサウンド編集部）