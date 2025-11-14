株式会社焦点工房は、7Artisansの交換レンズ「35mm F1.8 AF」を11月14日（金）に発売した。対応マウントはソニーE、ニコンZ、L。希望小売価格は6万4,000円。

35mmフルサイズのイメージセンサーに対応するAF（オートフォーカス）の単焦点レンズ。

AF駆動用にSTM（ステッピングモーター）を搭載。対応機種との組み合わせでは瞳AFや顔認識機能に対応する。

レンズ構成は非球面レンズ2枚、EDレンズ1枚、高屈折レンズ2枚を含む8群11枚。色収差や歪曲を抑制し、高画素センサーを搭載したフルサイズカメラでも細部までクリアな描写が得られるとしている。

装着イメージ

鏡筒は金属製。側面にAF/MF切り替えスイッチとカスタマイズ可能なファンクションボタンを配置した。

絞りリングはクリックレスの無段階式。動画撮影時も静かで滑らかな露出調整を可能としている。

マウント面にはUSB Type-C端子を備え、パソコンと接続してのファームウェアの更新に対応する。

提供：焦点工房

提供：焦点工房

提供：焦点工房

対応マウント：ソニーE、ニコンZ、L 対応撮像画面サイズ：35mmフルサイズ レンズ構成：8群11枚（非球面レンズ2枚、EDレンズ1枚、高屈折レンズ2枚） フォーカス：AF（オートフォーカス） 絞り：F1.8-16 絞り羽根：11枚 最短撮影距離：0.4m フィルター径：Φ62mm 外形寸法：約Φ72×89mm 質量：約421g 付属品：レンズフード、前後キャップ、USBケーブル