óîÆ£µþ»Ò½é¼ç±é±Ç²è¡ØÎø°¦ºÛÈ½¡ÙËÜÍ½¹ð±ÇÁü²ò¶Ø¡ª¼çÂê²Î¤Ïyama¤Î½ñ¤­²¼¤í¤·³Ú¶Ê¡ÖDawn¡×

óîÆ£µþ»Ò¤Î½é¼ç±é±Ç²è¡ØÎø°¦ºÛÈ½¡Ù¤Î¼çÂê²Î¤¬¡¢yama¤Î½ñ¤²¼¤í¤·³Ú¶Ê¡ÖDawn¡×¤Ë·èÄê¡£ËÜÍ½¹ð¤â²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¢£¡ÖÍýÁÛ¤È¤Ï°ã¤¦¼«Ê¬¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤Î¼åÅÀ¤¹¤é¤â¤¤¤Ä¤«°¦¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¡Êyama¡Ë
¥«¥ó¥Ì¤ËÂ³¤¡¢´û¤Ë³ø»³¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ê¤É10°Ê¾å¤Î±Ç²èº×¤Ø½ÐÉÊ¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡ØÎø°¦ºÛÈ½¡Ù¡£ÀèÆü¡¢Âè38²óÅìµþ¹ñºÝ±Ç²èº×¡Ú¥¬¥é¡¦¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥óÉôÌç¡Û¤ØÀµ¼°½ÐÉÊ¤µ¤ì¡¢¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¤Ç½é¤á¤ÆËÜºî¤ò´Õ¾Þ¤·¤¿´ÑµÒ¤«¤é¡Ö¿§¡¹¤È¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤ëºîÉÊ¡×¡Ö¡Ø¿ä¤·¡Ù¤¬¤¤¤ë¿Í¤ÏÀäÂÐ´Ñ¤ë¤Ù¤¡×¡Ö¥¢¥¤¥É¥ëÉÁ¼Ì¤Î¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤¬È¾Ã¼¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¼çÂê²Î¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢2020Ç¯4·î¤Ë¥ê¥êー¥¹¤·¤¿¼«¿È½é¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë³Ú¶Ê¡Ö½Õ¤ò¹ð¤²¤ë¡×¤¬¡¢MVºÆÀ¸²ó¿ô1²¯²ó¡¢¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°¤ÎÎß·×ºÆÀ¸²ó¿ô3²¯²ó¤òÆÍÇË¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¸½ºß¤Î²»³Ú¥·ー¥ó¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëSNSÈ¯¤Î¥½¥í¥·¥ó¥¬ーyama¡£
¼çÂê²Î¡ÖDawn¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æyama¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¬Áª¤ó¤À¤³¤È¤ò¸å²ù¤·¤Ê¤¤¤ÈÀÀ¤Ã¤Æ¤â¡¢¿Í¤ÏÍßË¾¤ä´üÂÔ¤ËÌÜ¤¬âÁ¤ó¤Ç¼«Ê¬¤ò¸«¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤â¤Þ¤¿¿Í´Ö¤é¤·¤µ¤Ç¤¢¤ë¤È¤â¤¤¤¨¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£ÍýÁÛ¤È¤Ï°ã¤¦¼«Ê¬¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤Î¼åÅÀ¤¹¤é¤â¤¤¤Ä¤«°¦¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢µö¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¤½¤¦´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ²Î¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¤Þ¤µ¤Ë»Ò¤É¤â¤Î¤³¤í¤«¤é¤ÎÌ´¤À¤Ã¤¿¡È¥¢¥¤¥É¥ë¡É¤È¤Ê¤ë¤â¡¢¡ÖÎø°¦¶Ø»ß¡×¤ÎÙÝ¤È¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¤ÎËÜÇ½¤ä´¶¾ð¤Î´Ö¤Ç³ëÆ£¤¹¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦¿¿°á¡ÊóîÆ£µþ»Ò¡Ë¤Ë´ó¤êÅº¤¦¤è¤¦¤Ê³Ú¶Ê¤¬¿¼¤¤Í¾±¤¤ò¶Á¤«¤»¡¢¿´¤òÍÉ¤µ¤Ö¤ë¡£¡ÖDawn¡×¤Ï¡¢2026Ç¯1·î21Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿ºÇ¿·±ÇÁü¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¤Î»³²¬¿¿°á¡ÊóîÆ£µþ»Ò¡Ë¤¬ºÛÈ½´±¤Ë¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤ÏÀ¶Î÷À¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»Å»ö¤À¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤é¤ì¤ë¥·ー¥ó¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£·àÃæ¥¢¥¤¥É¥ë¡Ú¥Ï¥Ã¥Ôー¡ù¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥¡ー¥ì¡Û¤Î¥»¥ó¥¿ー¤È¤·¤Æ¡¢À¸¤À¸¤¤È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤¹¤ë¿¿°á¡¢¤½¤·¤Æ¥¢¥¤¥É¥ëÃ£¤Îµ±¤¯¾Ð´é¡£¤·¤«¤·¥¹¥Æー¥¸¤«¤é¹ß¤ê¤ë¤È¡¢¡ÖÌë¹¹¤«¤·¶Ø»ß¡×¡Ö³°¤Ç¤Î°û¤ß²ñ¡¦¥¢¥ë¥³ー¥ë¶Ø»ß¡×¡ÖSNS¤Ï24»þ¤Þ¤Ç¡×¤ÈÌî¿´Åª¤Ê¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤«¤é²Ý¤»¤é¤ì¤ë¿ô¡¹¤Îµ¬Î§¤ä½êÂ°»öÌ³½ê¤«¤é¤Î´üÂÔ¡¢¥á¥ó¥Ðー¤È¤Î¾×ÆÍ¤Þ¤Ç¤â¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Î²Ú¤ä¤«¤ÊÉ½ÌÌ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤½¤ÎÎ¢Â¦¤ËÀø¤à¸½¼Â¤âÏª¤ï¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¼«¿®¤ËËþ¤Á¤¿´Ö»³·É¡ÊÁÒÍªµ®¡Ë¤Ë¼æ¤«¤ì¡¢Îø¤ËÍî¤Á¤¿¿¿°á¤Ï¡¢¤¢¤ë»ö·ï¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¾×Æ°Åª¤Ê¹ÔÆ°¤ò¤È¤ê¡¢¥ëー¥ë¤òÇË¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡ÖÎø°¦¶Ø»ß¾ò¹à°ãÈ¿¡×¤Ç½êÂ°»öÌ³½ê¤«¤éºÛÈ½¤Ë¤«¤±¤é¤ì¤ë¡£¤½¤³¤ÇÌä¤ï¤ì¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÎø°¦¤ÎÀ§Èó¡¢ÌÜ¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¡Ö¿´¡×¤òÇû¤ë¥ëー¥ë¤È¡¢¸Ä¿Í¤Î´¶¾ð¤¬¸òºø¤¹¤ëË¡Äî¤Ç¡¢Ã¯¤â¤¬¼«Ê¬¼«¿È¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤òÌä¤ï¤ì¤ë――¡£Ñ³¤µ¤Î¤Ê¤«¤Ë¶¯¤µ¤¬Þú¤àyama¤Î¼çÂê²Î¤Ë¤Î¤»¡¢´Ñ¤ë¼Ô¤Î¿´¤ËÌä¤¤¤«¤±¤ë¶ÛÇ÷´¶°î¤ì¤ë±ÇÁü¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
11·î14Æü14»þ¤è¤ê¥à¥Ó¥Á¥±Á°Çä·ô¡Ê¥«ー¥É¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡¦¥³¥ó¥Ó¥Ë¡Ë¤¬È¯Çä³«»Ï¡£¤µ¤é¤Ë¡¢@Loppi¸ÂÄê¥°¥Ã¥ºÉÕ¥à¥Ó¥Á¥±Á°Çä·ô¡Ê¥³¥ó¥Ó¥Ë¡Ë¤ÎÈ¯Çä¤â·èÄê¡£¾ÜºÙ¤Ï¸åÆüÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£
¢£¡ÚÆ°²è¡Û±Ç²è¡ØÎø°¦ºÛÈ½¡ÙËÜÍ½¹ð
¢£¡ÚÆ°²è¡Û±Ç²è¡ØÎø°¦ºÛÈ½¡Ù30ÉÃÍ½¹ð
¢£¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2026.01.21 ON SALE
yama
DIGITAL SINGLE¡ÖDawn¡×
¢£±Ç²è¾ðÊó
¡ØÎø°¦ºÛÈ½¡Ù
2026Ç¯1·î23Æü¡Ê¶â¡Ë¸ø³«
´ë²è¡¦µÓËÜ¡¦´ÆÆÄ¡§¿¼ÅÄ¹¸»Ê
¶¦Æ±µÓËÜ¡§»°Ã«¿ÂÀÏ¯
²»³Ú¡§agehasprings
¼çÂê²Î¡§¡ÖDawn¡× yama
½Ð±é¡§óîÆ£µþ»Ò ÁÒÍªµ®
ÃçÂ¼ÍªºÚ ¾®ÀîÌ¤Í´ º£Â¼Èþ·î ºù¤Ò¤Ê¤Î
ÅâÅÄ¤¨¤ê¤« ÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº
À½ºî´´»ö¡¦ÇÛµë¡§ÅìÊõ
(C)2025¡ÖÎø°¦ºÛÈ½¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
