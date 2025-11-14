Snow Manを起用したPUMA（プーマ）のキャンペーン『OWN YOUR MOMENT（この瞬間を自分のものに。）』が、本日11月14日からスタート。プーマの公式SNSではメンバーのソロカットが一挙に公開された。

【写真】Snow Man×PUMA新ソロカット（メンバー9人分）【動画】Snow Manが出演するPUMA新TVCM

■写真：Snow Man×PUMA『OWN YOUR MOMENT』ソロカット

ガレージのような空間で撮影されたソロビジュアルでメンバーは、モータースポーツ由来のロープロファイルスタイルの「SPEEDCAT（スピードキャット）」と、新作「REPLICATCH（レプリキャッチ）」を着用して登場。それぞれが自分らしさを解放するポージングとスタイリングで2種類のスニーカーをアピールしている。

SNSでは「ふっかの綺麗なおててがアップでうれしい」「ほんと絵になるわ」「ラウールくん見せ方上手」「今回靴下もおしゃれ」「自担が今日も輝いてる」「豹柄×照くん、ありがたや」「ピンクを履きこなす男、佐久間くん」「宮舘涼太が青を履いてるだけでこみ上げてくるものがある…！」「阿部ちゃんってピンクも似合うんだ」「肩出し康二くん♡衣装さんありがとうございます」「儚げしょっぴー大好き」「目黒くんなんでも似合うな、」「めめは、まさに一瞬一瞬を自分のものにして来た人」など、早くも多くの反響が寄せられている。

■動画：Snow Manが出演するPUMA新TVCM