二宮和也が自身のXを更新し、山田孝之との2ショットを公開。さらに、この写真を撮影したのが岡田准一であることも明かし、豪華すぎる組み合わせに大きな反響が広がっている。

【画像】二宮和也＆山田孝之の肩組みショット／二宮和也＆岡田准一の笑顔ショット（全2枚）／『イクサガミ』配信記念イベント【戦神祭 -始め-】の様子

■“同期で同い年” 二宮和也＆山田孝之の肩組みショットにファン感激

二宮は「同期で同い年。中々いない存在でまさか同じシーンがあるとは、、、と感慨深い夜でした」とコメントし、山田との2ショットを投稿。

ふたりは岡田准一が主演・プロデューサー・アクションプランナーを務めるNetflixシリーズ『イクサガミ』で共演。「お互いに『よくここまで生き残ったよなぁ』っと話したもんです 笑」とつづり、長年第一線を走り続けてきた者同士ならではの深い絆をのぞかせた。

写真は、二宮と山田の会話を聞いた岡田が「なら2人撮ってあげるよ」と声をかけ、撮影を買って出たという。肩を組んで笑顔を見せるふたりの姿からは、温かく柔らかな空気感が伝わる。

二宮は「イクサガミ、お楽しみに。」と締めくくり、作品への期待も高まる投稿となった。

SNSでは「最高の笑顔」「なんていい写真なの」「胸熱」「豪華すぎる」「同い年に見えないぐらいニノ若い！」「写ってる人も撮ってる人も尊い」など、多くの反響が寄せられている。

■岡田准一「現場にてと今日の写真」二宮和也との笑顔ショット公開

さらに岡田も自身のXで「現場にてと今日の写真」とコメントし、二宮との2ショットを2枚公開。どちらの写真でも、二宮が岡田に寄り添うように柔らかな笑顔を見せている。

岡田は「初のPとして不安いっぱいを察してか、後輩やたくさんの役者さんが出るからなんでも言ってねと声かけてくれた」と二宮の優しさを明かし、「初日を迎えることができ、たくさんの方々に感謝したい」「やっと始まった！イクサガミが広まりますように」とつづった。

■ 『イクサガミ』配信記念イベント【戦神祭 -始め-】の様子