Photo: 小林奈納子

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

移動先でノートPCを開くとき、本当はマウスを使いたいのにトラックパッドで作業している。

そんな人にぴったりなマウスが「Finger Barrel Mouse i2」。ミニサイズなので持ち運びが楽で、狭いスペースでも使いやすいのが特長です。サンプルを特別にお借りして、使い心地を試してみました！

場所を取らないミニマウス

Photo: 小林奈納子

使って最も感動したのは、そのサイズ感。普段使っているマウスの1/3ほどのサイズです。これならスーツのポケットや小さなポーチに入れて持ち運べます。

ただ、あまりに小さくて「ちゃんと持てるのかな？」「使いやすいの？」と少しだけ心配に…しかし実際に使うと、なんとめちゃくちゃ指にフィットして持ちやすいではありませんか。

Photo: 小林奈納子

しかも、持ちやすい上に使いやすい。ミニサイズなので狭いスペースでも余裕で作業ができます。机が狭いカフェやファストフード店でも問題なく作業できるのは最高ですね。

なんなら、ノートPCのトラックパッドの横のスペースだけでも操作できるので、移動中に新幹線の中でもマウスを使って作業できちゃいます。

腕や手首の動きを最小限で操作できるので、一般的なマウスと比べても、軽い操作感だと思いました！

そして、クリックする際にカチカチという音がしないから、周囲を気にせず使いやすい印象でした。

手の疲れを感じにくい

Photo: 小林奈納子

マウスの形状はとても独特。ミニサイズでも持ちやすく感じました。

まず、右側のヘコみは薬指を置くスペースです。そして左側のカーブは親指を置くスペース。この2箇所にはグリップが付いていて、手を置くと自然にマウスがフィットしてくるので力を使わず楽にホールドされます。

Photo: 小林奈納子

手のひらに空間ができるから、手汗でベタベタにならないのもうれしいポイント。

長時間使っても不快感はほとんど感じませんでした。

Bluetooth・USBで接続可能

Photo: 小林奈納子

PCとの接続方法は、BluetoothとUSBの2種。

今回私はBluetoothで接続しました。普段は接続に手間取ることが多かったのですが、「Finger Barrel Mouse i2」は底のスイッチをBluetoothモードに切り替えるとすぐにPCに端末が検出されてわかりやすかったです！

しかも、PC以外にもスマホやタブレットにも接続できるとのこと。

Bluetoothが使えない場合は、マウスに収納されているUSB端子でデバイスに接続できます。

Photo: 小林奈納子

また、底のボタンで感度（dpi）も4段階に調整できます。PC側で設定するよりも簡単に、ボタン1つで感度を調整できるのは便利ですね。

ホワイトとブラックの2色展開

Photo: 小林奈納子

カラーはホワイトとブラックの2色。形は同じでも印象が少し変わります。

ホワイトは清潔感があり、つるんとした質感が可愛らしいです。

一方ブラックは、高級感があってスタイリッシュ。ゴールドがいいアクセントになっています。

Photo: 小林奈納子

ちなみに、お菓子をつまみながら作業することの多い私はホワイトの方が脂汚れのテカリが目立ちにくくて使いやすいかも、と感じました。

狭いスペースでも使えて手に負担がかからない指先マウス「Finger Barrel Mouse i2」は、machi-yaでプロジェクトを実施中です。詳細は以下からチェックしてみてください。

小さい軽い！斬新な形状と抜群のフィット感で長時間でも手が楽な進化したミニマウス！ 6,600円 25%OFF machi-yaで見る

>>小さい軽い！斬新な形状と抜群のフィット感で長時間でも手が楽な進化したミニマウス！

Photo: 小林奈納子

Source: machi-ya

本記事制作にあたりMEETS TRADINGより製品の貸し出しを受けております。