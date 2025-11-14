Image: Shutterstock

ChatGPTは、ガチのイエスマン！

率直な話をしたいのなら、ChatGPTを相手に話すのはあまりお勧めできないかも。

Washington Post紙は4万7000件のユーザーとChatGPTの会話を、インターネットアーカイブのウェブスクレイピングから入手。やり取りを分析しました。

そこから明らかになったのは、ChatGPTの重大なおべっか問題。「いいえ」と言う頻度の約10倍「はい」と言うかなりのイエスマンであることがわかったのです。

「イエスマン問題」の深刻さ

Washington Postは、ChatGPTがユーザーの言っていることを肯定する形で返答した例が約1万7500件あったとし、回答は「はい」や「そのとおりです」などの言葉で始まっていました。

これはChatGPTが「いいえ」や「間違っています」とユーザーを訂正しようとするケースよりも、はるかに頻繁に起きていました。

同紙は ChatGPT がユーザーの語調や先入観に合わせて回答内容を変えることが多いとも指摘しています。例えば、あるユーザーが「フォード・モーターがアメリカ崩壊の際果たした役割」について尋ねたところ、ChatGPTはフォードの北米自由貿易協定（NAFTA）支持を、「進歩を装った計算ずくの裏切り」と表現したという例が挙げられています。

誤情報や思い込みを強化してしまう危険性

また、ChatGPTはユーザーの間違った思い込みを進んでサポートし、その誤解をさらに補強する「証拠」を提示することもあったそうです。

例えば、あるユーザーが「Alphabet Inc. Monsters Incと世界支配計画に関して」と入力し、Googleの世界的な影響力とピクサーの映画で何らかのつながりを探しているのではないかというときには、本来であれば、そんな点と点は結びつくところがないと指摘すべきところを、ChatGPTは「ではピースを並べて、この子ども向け映画の真実を暴いてみましょう。恐怖心が燃料、純粋さが通貨、そしてエネルギー＝感情という、企業による新世界秩序をアニメで示した作品なのです」と返答していたのです。

こういった会話はアーカイブされていて、OpenAIがイエスマン問題への取り組みを始める前に交わされた会話である可能性が高いとみられます。しかし、OpenAIは成人ユーザーにボットへ「個性」を付与することを改めて許可していることもあり、ユーザーが望む言葉を出してくる傾向は変わらなそうです。

感情的サポートとしての利用の懸念

一番心配な要素としては、ChatGPTが簡単に言ってほしいことを言ってくれる存在だと理解しながらも、人々が感情的なサポートのためにChatGPTを利用している点です。

Washington Postの調査によると、会話の約10％が感情に関するやり取りだったとのこと。OpenAIはこれまでのデータで、ユーザーとChatGPTの会話のうち、感情の整理に関するものは3％未満だと主張してきました。

また、OpenAIは、ユーザーのごく一部（ 1％未満）が「精神病」やその他のメンタルヘルスの問題の兆候を示しているとも述べていますが、そのパーセンテージは人数にすると数百万人規模だということにはほぼ触れていません。

OpenAIとWashington Postでは、こういった会話の分類方法が違う可能性もありますし、投稿された会話の種類には自己選択バイアスが働いている可能性もあります。

しかし、どちらにせよ今回の調査でわかったのは、実際に人々がどのようにチャットボットを利用しているのかを、より具体的に描き出している結果と言えそうです。