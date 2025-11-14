【紅白2025】Perfume、2年ぶり出場決定 “コールドスリープ”前最後のステージに
【モデルプレス＝2025/11/14】3人組テクノポップユニット・Perfumeが11月14日、大みそか恒例の「第76回紅白歌合戦」（2025年12月31日午後7時20分〜11時45分）に出場することが発表された。
【写真】36歳Perfumeメンバー、結婚発表直後も“ボディメイク” ストイックな姿
Perfumeは、あ〜ちゃん、かしゆか、のっちの3人組テクノポップユニット。2000年に広島で結成され、2005年にメジャーデビューを果たした。2007年にはシングル「ポリリズム」がブレイク。独⾃な楽曲・歌詞・ダンス・MCなどで多⽅⾯から評価を得た。2013年には世界最⼤の広告祭「カンヌライオンズ国際クリエイティビティ・フェスティバル」にて⽇本⼈歌⼿として初めてパフォーマンスを披露。世界最⼤級の⾳楽フェス「Coachella 2019」や、ヨーロッパ最⼤の⾳楽フェス「Primavera Sound 2023」にも出演を果たし、世界でも注目を集めている。
今年のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」司会は綾瀬はるか（4回目）、有吉弘行（3年連続3回目）、今田美桜（初）、鈴木奈穂子アナウンサー（2年連続2回目）（※五十音順）の4人が担当する。12月31日（水）午後7時20分から11時45分まで、NHK総合、BSP4K、BS8K、ラジオ第1で生放送される。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆Perfume、年内でコールドスリープ
◆「第76回NHK紅白歌合戦」12月31日（水）午後7時20分〜
今年のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」司会は綾瀬はるか（4回目）、有吉弘行（3年連続3回目）、今田美桜（初）、鈴木奈穂子アナウンサー（2年連続2回目）（※五十音順）の4人が担当する。12月31日（水）午後7時20分から11時45分まで、NHK総合、BSP4K、BS8K、ラジオ第1で生放送される。（modelpress編集部）
