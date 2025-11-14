【紅白2025】今年の選考基準3つとは 3月制定の人権尊重ガイドラインに「ご賛同いただいた上で」
【モデルプレス＝2025/11/14】大みそか恒例の「第76回NHK紅白歌合戦」（午後7時20分〜11時45分）出場者発表会見が、11月14日に行われた。会見前に実施本部長から選考基準が説明された。
【写真】2025年「紅白」初出場者集結
今回の「紅白歌合戦」の選考基準について「昨年3月に作成しましたNHKの人権尊重のガイドラインについて、出場歌手の所属事務所にご賛同いただいた上で今年の活躍・世論の支持・番組の企画演出にふさわしいかどうかの3つの要素を元に、様々なデータも参照しながら総合的に判断して選考させていただきました」と説明した。
今年のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」司会は綾瀬はるか（4回目）、有吉弘行（3年連続3回目）、今田美桜（初）、鈴木奈穂子アナウンサー（2年連続2回目）（※五十音順）の4人が担当する。12月31日（水）午後7時20分から11時45分まで、NHK総合、BSP4K、BS8K、ラジオ第1で生放送される。（modelpress編集部）
◆「第76回NHK紅白歌合戦」選考基準は？
◆「第76回NHK紅白歌合戦」12月31日（水）午後7時20分〜
