特別企画で出場する堺正章も壇上で抱負を語った

　ＮＨＫは１４日、大みそかに放送する「第７６回紅白歌合戦」の出場歌手を発表した。

　紅組が２０組、白組が１７組で、そのうち初出場は紅組８組、白組２組。ジャニー喜多川氏による性加害問題を受け、旧ジャニーズ事務所の所属タレントの受け入れ先となった新会社「ＳＴＡＲＴＯ　ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ（スタートエンターテイメント）」から「Ｋｉｎｇ＆Ｐｒｉｎｃｅ」（６回目）が出場する。同社の歌手の出場は初めてとなる。

　ＮＨＫは２０２３年９月、同事務所による被害者補償と再発防止策の実施が確認されるまで新規出演依頼をしないと決定。昨年１０月に出演依頼の再開方針を示したが、昨年の紅白への出場はなかった。

　初出場は紅組が、アイドルグループ「ＦＲＵＩＴＳ　ＺＩＰＰＥＲ」と「ＣＡＮＤＹ　ＴＵＮＥ」、アイナ・ジ・エンド、幾田りら、ちゃんみな、ボーカルダンスユニット「ＨＡＮＡ」、ＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」主題歌「笑ったり転んだり」を歌う夫婦デュオ「ハンバート　ハンバート」が登場。白組ではボーカルダンスユニットの「＆ＴＥＡＭ（エンティーム）」と「Ｍ！ＬＫ（ミルク）」が出場する。

　特別企画で堺正章、氷川きよしが出場する。