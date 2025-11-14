【紅白2025】FRUITS ZIPPER、悲願の初出場「日本を可愛く明るく飾りたい」
【モデルプレス＝2025/11/14】7人組アイドルグループ・FRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）が11月14日、大みそか恒例の「第76回紅白歌合戦」（2025年12月31日午後7時20分〜11時45分）に出場することが発表された。
【写真】HANA・ちゃんみなら2025年紅白初出場者豪華集結
代表してマイクを手に取った鎮西寿々歌は「この1年間、紅白歌合戦に出場するという目標を掲げて、チーム、メンバー、そして応援してくださっているファンの皆さんと一致団結して歩んでまいりました。そんな中で、その思いが実を結び、こうして大きな舞台に立つということが決まって、本当に心から嬉しく思います」と喜びをあらわに。「当日は、NHK100周年という本当に素晴らしい大きな節目に私たち締めくくらせていただくということで、妹分であるCANDY TUNEと一緒に、日本を可愛く明るく飾りたいと思います」と意気込んだ。
アソビシステムのアイドルプロジェクト「KAWAII LAB.」より2022年4月にデビュー。同年4月にデジタルリリースされた「わたしの一番かわいいところ」は、そのキャッチーなメロディや振付からSNSを中心に話題を呼び、TikTok総再生回数は15億回超え、MVの再生回数も2300万回を超えている。日本のみならず世界中で人気を誇り、タイ、台湾などでも海外公演を成功させた。また、2023年の「第65回日本レコード大賞」にて最優秀新人賞、「第66回日本レコード大賞」にて優秀作品賞を受賞した。
今年のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」司会は綾瀬はるか（4回目）、有吉弘行（3年連続3回目）、今田美桜（初）、鈴木奈穂子アナウンサー（2年連続2回目）（※五十音順）の4人が担当する。12月31日（水）午後7時20分から11時45分まで、NHK総合、BSP4K、BS8K、ラジオ第1で生放送される。（modelpress編集部）
◆FRUITS ZIPPER「紅白」初出場
◆「第76回NHK紅白歌合戦」12月31日（水）午後7時20分〜
