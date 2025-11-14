【紅白2025】aespa、初出場決定 2024年「Hot Mess」で日本デビュー
【モデルプレス＝2025/11/14】4人組ガールズグループ・aespa（エスパ）が11月14日、大みそか恒例の「第76回紅白歌合戦」（2025年12月31日午後7時20分〜11時45分）に出場することが発表された。
【写真】2025年「紅白」初出場者集結
KARINA（カリナ）、WINTER（ウィンター）、GISELLE（ジゼル）、NINGNING（ニンニン）の4人から成るaespaは、東方神起や少女時代などが所属するSMエンターテインメントから2020年11月17日にデビューシングル「Black Mamba」を引っ提げて韓国デビュー。2024年7月3日に「Hot Mess」で日本デビューを果たすなど、国境を超えた活躍を見せている。
会場には登壇できなかったが、ビデオメッセージを寄せたaespa。GISELLEは「私達aespaの大きな夢の1つである紅白に出ることができてとても嬉しいです」と喜びを明かし、NINGNINGも「みなさんに感謝を伝えるために一生懸命準備していますので期待していてください」とコメントした。
今年のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」司会は綾瀬はるか（4回目）、有吉弘行（3年連続3回目）、今田美桜（初）、鈴木奈穂子アナウンサー（2年連続2回目）（※五十音順）の4人が担当する。12月31日（水）午後7時20分から11時45分まで、NHK総合、BSP4K、BS8K、ラジオ第1で生放送される。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆aespa「紅白」初出場決定
◆「第76回NHK紅白歌合戦」12月31日（水）午後7時20分〜
